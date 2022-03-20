CHP'li Özel'den Türkiye Varlık Fonunun Sayıştay denetimine tabi olması için kanun teklifi - Son Dakika
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CHP'li Özel'den Türkiye Varlık Fonunun Sayıştay denetimine tabi olması için kanun teklifi

20.03.2022 12:44
CHP'li Özel'den Türkiye Varlık Fonunun Sayıştay denetimine tabi olması için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonunun, Sayıştay denetimine açılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonunun, Sayıştay denetimine açılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

Özel'in TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik yapıyor.

Teklifle, Türkiye Varlık Fonu, alt fonlar ve şirket tarafından kurulan diğer şirketler hakkında Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlarının TBMM Tarafından Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmayacağına ilişkin düzenleme, madde metninden çıkarılıyor. Sayıştay ve TBMM denetimine açılmasıyla bu şirketlerin bağımsız denetime ilişkin hükümleri kaldırılıyor.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye Varlık Fonunun denetiminin, kurulduğu günden yana sürekli tartışma konusu olduğu, yapılan bağımsız denetimin hem tatmin edici bulunmadığı hem de denetim raporlarının kanunda belirtilen tarihlerde sunulamadığı savunuldu.

Gerekçede, şöyle denildi:

"(Kaynak yaratacak) diye kurulan Türkiye Varlık Fonu, son dönemde yaptığı işlemlerle kaynak değil yeni borçlar yaratan bir kurum haline gelmiştir. Bu durumun gelecekte ülkemize yeni faturalar çıkaracağı açıktır. Bu faturalar gelecek nesillerimizi tehdit edecektir. Fonun borçlarının ciddi boyutlara yükselmesi, fonun denetiminin önemini çok daha artırmıştır. Türkiye Varlık Fonu ve alt fonları, Turkcell ve Türk Telekom gibi alımlar yapmış, kamu bankalarının sermaye artışları için ciddi şekilde borçlanmıştır. Fonun ciddi bir denetime tabi tutulmaması bu işlemlerdeki soru işaretlerinin açığa çıkmasına engel olacaktır."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Varlık Fonu, Sayıştay, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Özel'den Türkiye Varlık Fonunun Sayıştay denetimine tabi olması için kanun teklifi - Son Dakika


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