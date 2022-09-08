CHP'li Özel: Yunanistan'ı defalarca kınadık, bir kez daha kınıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, " Yunanistan'ı defalarca kınadık, bir kez daha kınıyoruz. Yunan adaları silahlanırken biz defalarca yazdık. Soru önergeleri verdik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, geçen haftalarda NATO görevindeki Türk uçaklarının, Yunanistan'a ait S-300 füze sistemi tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini hatırlatarak, CHP'nin bu olayı kınamadığına ilişkin haberlere tepki gösterdi. Konuşmasının kırpılarak, kesilerek haber yapıldığını kaydeden Özel, "Bu olay nedeniyle Yunanistan'ı defalarca kınadık, bir kez daha kınıyoruz. Yunan adaları silahlanırken biz defalarca yazdık. Soru önergeleri verdik. Haber kanalı almış sadece diplomasiyi kesmiş, bilmem neyi kesmiş, 'CHP'den Yunanistan'a tepki gelmedi' demiş. Elbette diplomasi, elbette barış ama burnumuzun dibindeki adalar silahlandırılıyor. 10 yıldır itiraz ediyoruz, 10 yıldır susuyorsunuz. Şimdi gelmişler efelik taslıyorlar. Seneye bunların hepsinin hesabı bağımsız yargı önünde verilecek" dedi.Özel, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın, 6'lı masayla ilgili iddialarına ilişkin ise "Efendim 6'lı masa terör örgütleri ile berabermiş, CHP teröristlerle berabermiş. Bunu da şeye dayandırıyor; biz, 'Demirtaş ile Kavala'ya özgürlük' demişiz. İkisi ile ilgili yüksek mahkeme kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Mahkeme kararının üstünde olan kim ki? Suçsuzluklarına üst mahkemeler karar vermiş; ama hala, 'ben burada oldukça onları salmam' diyor. CHP terör örgütleri ile berabermiş. Bu iddiaları ispatlamayan müfteridir" diye konuştu.