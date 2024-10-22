CHP'li Özkan: Arazi Toplulaştırması Çiftçiyi Mağdur Ediyor - Son Dakika
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Politika

CHP'li Özkan: Arazi Toplulaştırması Çiftçiyi Mağdur Ediyor

Fahri Özkan, Trakya'da arazi toplulaştırmasının çiftçileri mağdur ettiğini ve iptal edilmesini istedi.

22.10.2024 13:47
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CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, zorunlu arazi toplulaştırması uygulamasının Trakya'da çiftçiyi mağdur ettiğini savunarak, uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kırklareli'de köylerde arazi toplulaştırılması nedeniyle mağduriyetler yaşandığını söyledi.

Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerine bağlı 24 köy ve mahallede zorunlu arazi toplulaştırılması kararı alındığını ifade eden Özkan, bu toplulaştırmanın tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla uygulandığının açıklandığını ifade etti.

Özkan, çiftçilerin uygulamayla mağdur edildiğini ve uygulamadan vazgeçilmesi gerektini belirterek, hazine arazilerinin arazi işleyen çiftçilere verilmesi yerine büyük parseller halinde satışa sunulacağını öne sürdü.

Trakya'da tarım arazilerinin büyük bir kısmının büyük şirketler tarafından ele geçirildiğini ileri süren Özkan, "Trakya çiftçisi zorunlu arazi toplulaştırılması kararnamesinin iptalini istiyor. Trakya çiftçisinin feryadına kulak tıkamaktan vazgeçin. Bırakın çiftçimiz çoluk çocuğuna bir parça ekmek götürsün. Atalarından, babalarından kalan tarlalarında hayatlarını devam ettirsinler. Velev ki devam etmezlerse, Gazi Mustafa Kemal'in söylediği 'Köylü milletin efendisidir' sözü tarihe karışacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Özkan: Arazi Toplulaştırması Çiftçiyi Mağdur Ediyor - Son Dakika

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