CHP'li Öztrak: Enflasyon baz etkisiyle düşecekse siz ne iş yaparsınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Enflasyon baz etkisiyle, yani kendi kendine düşecekse siz ne iş yaparsınız? 'Baz' diyerek, saçmalayıp durmayın; bu işi beceremediniz, elinize yüzünüze bulaştırdınız, kabul edin. İşi ehline teslim etmek için milletin önüne sandığı derhal getirin" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından açıklama yaptı. Öztrak, "27- 28 yaşındaki gençlerimiz 3 haneli enflasyonla bu iktidar döneminde tanıştı. Erdoğan'ın millete vaatleri birer birer yok olurken Nebati Bakan'ı geçtiğimiz aralık ayında 6 aylık bir uykuya daldı. 6 ay sonra uyandığında da güya çok farklı noktalara gidecektik. Nebati Bakan daldığı uykudan uyandı. Baktı ki paramız daha da pul olmuş. Dış ticaret açığı azalmak bir yana her ay rekor kırmış. Enflasyon cephesinde işler alt üst olmuş, ondan sonra gel gör ki Nebati Bakan o kadar uykuya rağmen saçmalamaya devam etmiş. 'Aralıktan sonra enflasyonun baz etkisiyle düştüğünü göreceğiz' demiş. İnsaf, millette aralık ayını bekleyecek hal kalmadı. Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlayacak. Enflasyon baz etkisiyle, yani kendi kendine düşecekse siz ne iş yaparsınız? 'Baz' diyerek, saçmalayıp durmayın; bu işi beceremediniz, elinize yüzünüze bulaştırdınız, kabul edin. İşi ehline teslim etmek için milletin önüne sandığı derhal getirin" dedi.

6 muhalefet partisi olarak yüksek enflasyon ve işsizliği bitirmeye kararlı olduklarına söyleyen Öztrak, "Çiftçimizi, emekçimizi, sanayicimizi, esnafımızı, memurumuzu, emeklimizi refaha kavuşturmakta kararlıyız. Hiçbir çalışanımızı açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum etmemeye kararlıyız. Basın ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Dış politikamızı şahsi menfaatlere göre değil milli menfaatlere göre yönetmeye kararlıyız. Türkiye'yi sözü dinlenen, saygın ve bölgesinin en güçlü ülkesi yapmaya kararlıyız. Cumhuriyet değerlerimize ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sımsıkı sarılan 6 parti, milletin egemenliğini esas alan güçlendirilmiş parlamenter sistemi yine milletimizin teveccühüyle hayata geçirmek üzere seçim sandığının bir an evvel milletin önüne getirilmesini istemektedir. Şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olan demokrasi aşıklarının adayı olacaktır" diye konuştu.

Öztrak, Dodurga beldesinde gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimine ilişkin, "Seçimlerde başkan seçilen aday, buranın yeniden belde olabilmesi için emek veren eski mahalle muhtarıdır. Öncelikle kendisini kutluyoruz. AK Parti'nin açıklamalarına gelince; İstanbul'u kaybetmişler, Ankara'yı kaybetmişler, Antalya'yı kaybetmişler, Adana'yı kaybetmişler, Mersin'i kaybetmişler, yeniden belde olan 1871 nüfusa sahip Dodurga'yı kazanınca ortalığı bayram şekeri almış çocuk gibi ayağa kaldırıyorlar" dedi. (DHA)