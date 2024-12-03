CHP'li Öztürkmen'den kömür zamlarına eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Öztürkmen'den kömür zamlarına eleştiri

Hasan Öztürkmen, kömürdeki yüksek fiyat artışlarını eleştirip denetim çağrısı yaptı.

03.12.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Kış mevsimini fırsat bilip kömüre fahiş zamlar yapan esnaf denetlenmeli." dedi.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlattı.

İktidarların engellilere yönelik politikalarının daha erişilebilir, kapsayıcı ve insan odaklı olmasının gerekliliğini ifade eden Öztürkmen, engelliler için inşa edilen evlerin, yolların, iş yerleri ve okulların onların bağımsız yaşamlarını sağlayacak şekilde düzenlenmesinin önemine işaret etti.

Kışın gelmesiyle odun ve kömür bulma telaşının başladığını ifade eden Öztürkmen, "İthalatçı firmaların son aylarda kömüre zam üstüne zam yapması, esnafı ve vatandaşı isyan ettirmektedir. Sezon başında 7 bin - 7 bin 500 lira arasında değişen kömürün tonu, 10 bin lirayı aşmış durumdadır. Kömürün ton fiyatı, iki ayda 4 bin lira birden artmıştır. Doğal gaza erişemeyen vatandaş, bu kış soba yakarken zorlanacaktır." diye konuştu.

Vatandaşların ucuz olduğu için sosyal medya üzerinden satılan kömürlere yöneldiğini savunan Hasan Öztürkmen, bu kömürlerin çok riskli olduğunu söyledi. Öztürkmen, "Yerel yöneticiler, kaçak kömür satışını takip etmeli, halkın sağlığını ve hava kalitesini tehlikeye atan işletmelere, gerekli cezaları vermeli. Kış mevsimini fırsat bilip kömüre fahiş zamlar yapan esnaf denetlenmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Engelliler, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Çevre, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztürkmen'den kömür zamlarına eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Öztürkmen'den kömür zamlarına eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.