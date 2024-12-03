CHP'li Öztürkmen'den kömür zamlarına eleştiri

Politika

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Kış mevsimini fırsat bilip kömüre fahiş zamlar yapan esnaf denetlenmeli." dedi.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlattı.

İktidarların engellilere yönelik politikalarının daha erişilebilir, kapsayıcı ve insan odaklı olmasının gerekliliğini ifade eden Öztürkmen, engelliler için inşa edilen evlerin, yolların, iş yerleri ve okulların onların bağımsız yaşamlarını sağlayacak şekilde düzenlenmesinin önemine işaret etti.

Kışın gelmesiyle odun ve kömür bulma telaşının başladığını ifade eden Öztürkmen, "İthalatçı firmaların son aylarda kömüre zam üstüne zam yapması, esnafı ve vatandaşı isyan ettirmektedir. Sezon başında 7 bin - 7 bin 500 lira arasında değişen kömürün tonu, 10 bin lirayı aşmış durumdadır. Kömürün ton fiyatı, iki ayda 4 bin lira birden artmıştır. Doğal gaza erişemeyen vatandaş, bu kış soba yakarken zorlanacaktır." diye konuştu.

Vatandaşların ucuz olduğu için sosyal medya üzerinden satılan kömürlere yöneldiğini savunan Hasan Öztürkmen, bu kömürlerin çok riskli olduğunu söyledi. Öztürkmen, "Yerel yöneticiler, kaçak kömür satışını takip etmeli, halkın sağlığını ve hava kalitesini tehlikeye atan işletmelere, gerekli cezaları vermeli. Kış mevsimini fırsat bilip kömüre fahiş zamlar yapan esnaf denetlenmeli." ifadelerini kullandı.