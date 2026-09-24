CHP'li Sarı, 2026'nın ilk 8 ayında 233 milyar liralık karşılıksız çek olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Sarı, 2026'nın ilk 8 ayında 233 milyar liralık karşılıksız çek olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Sarı, 2026\'nın ilk 8 ayında 233 milyar liralık karşılıksız çek olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Sarı, 2026'nın ilk 8 ayında 223 bin 912 çek karşılıksız çıkarken tutarın 233 milyar liraya ulaştığını söyledi. Sarı, asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğunu, bekar çalışanın yaşama maliyetinin 48 bin lira, yoksulluk sınırının 121 bin lira olduğunu aktardı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Esnafımız, küçük işletmelerimiz borç batağı içerisinde. 2026'nın ilk sekiz ayında 223 bin 912 çek karşılıksız çıkmış. Bu çeklerin toplam tutarı 233 milyar liraya ulaşmış." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğunu anımsatan Sarı, TÜRK-İŞ'e göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 37 bin 388 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 48 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 121 bin liraya ulaştığını aktardı.

Bir tarafta 28 bin 75 lira asgari ücret, diğer tarafta tek bir çalışan için gerekli 48 bin liralık aylık yaşama maliyeti gerçeğiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Sarı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türkiye'de tüketici kredileri 3 trilyon 475 milyar liraya ulaşmış durumda. Bireysel kredi kartı alacakları ise 3 trilyon 497 milyar lira. Temmuz ayında resmi işsizlik oranı yüzde 8,1 olmuş. Temmuz ayında yani bir ayda 388 bin kişi işsiz kalmış. Gençlerimiz işsiz, gelecekten umudunu kesmiş durumda. Esnafımız, küçük işletmelerimiz de borç batağı içerisinde. 2026'nın ilk sekiz ayında 223 bin 912 çek karşılıksız çıkmış. Bu çeklerin toplam tutarı 233 milyar liraya ulaşmış. Esnaf krediyle dönüyor. KOBİ finansmana ulaşmaya çalışıyor. Tedarikçi tahsilatını düşünüyor. Vatandaş kredi kartını düşünüyor. Toplumun her kesimi borç sarmalı içinde yaşıyor. 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçesi 1 trilyon 308 milyar lira açık verdi. Sekiz aylık dönemde merkezi yönetimin faiz gideri 2 trilyon lira."

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalara da değinen Sarı, "Kriz önceden biliniyorsa neden müdahale edilmedi? Krizin maliyetini kamu mu yüklenecek? Görevini ihmal eden sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı?" gibi soruları daha önce yönelttiğini ancak sorulara bir cevap alamadığını belirtti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiAsgari ÜcretYoksullukPolitikaEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
14:13
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:28:00. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Sarı, 2026'nın ilk 8 ayında 233 milyar liralık karşılıksız çek olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei