CHP'li Sarı dar gelirliye kira yardımı önerdi, kiralar 7-8 yılda 22 katına çıktı - Son Dakika
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CHP'li Sarı dar gelirliye kira yardımı önerdi, kiralar 7-8 yılda 22 katına çıktı

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CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, dar gelirli kiracılar için gelir düzeyine göre kira yardımı önerdi. Sarı, kiraların 7-8 yıl öncesine göre 22 katına çıktığını, bazı büyükşehirlerde bunun daha yüksek olduğunu belirterek dar gelirlilerin ücra yerlerde yaşamak zorunda bırakıldığını öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, kirada oturan dar gelirli vatandaşlara gelir düzeylerine göre kira yardımı yapılmasını önerdi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki kira fiyatlarının 7-8 yıl öncesine göre 22 katına çıktığını ifade ederek, bunun bazı büyükşehirlerde daha da yüksek olduğunu söyledi.

Maddi durumu iyi olmayanların şehrin ücra yerlerinde yaşamak zorunda bırakıldığını öne süren Sarı, "Peki hangi emekli aylığı 51 kat, hangi işçinin alım gücü 45 kat, hangi öğrencinin bursu 41 kat arttı? Bakanlıkların verileri de ortada. Bu yıl yüzde 100, sonraki yıl yüzde 30 zam olduğunda sanki fiyat düşüyor mu? Katlanarak, artarak büyüyor ve sonuç itibarıyla da tahammülü zor bir noktaya geliyor." diye konuştu.

Emeklilerin maddi durumunun iyi olmadığını dile getiren Sarı, "Emeklinin geçinemediği, sıkıntı yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Sağlık, ilaç, beslenme, ısınma ihtiyaçları var. Bu evlerin birçok gideri var. Bu giderler ne yazık ki göz ardı edilmiş durumda ve bunların hiçbirini hesaba katan kimse yok. Bu sorunun aslında çözümü de var ama iktidarın buna odaklanmadan çok uzak olduğunu biliyoruz. Sorun sadece emeklilerde mi? Dul ve yetimlerin de durumu ortada." ifadelerini kullandı.

Konut fiyatlarının giderek arttığını ve geliri düşük kişilerin konut sahibi olmasının "hayal" olduğunu ifade eden Sarı, "Deprem konutları yapılıyor ama bir taraftan da deprem bölgesi olmayan bölgelerde sosyal konutlarla ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın konut ihtiyacına çözüm üretilebilir. Bunun için barınma sorununu çözmeye odaklanmış bir iktidara ihtiyacımız var." dedi.

Sarı, "Kirada oturan dar gelirli yurttaşlarımızın gelir düzeylerine göre kira yardımı yapılması gerekiyor. Bununla ilgili Meclis'e geçtiğimiz senelerde bir kanun teklifi vermiştim ama iktidar bunu ne yazık ki dikkate almadı. Anayasal bir zorunluluk olmasına rağmen bunu dikkate almayan bir iktidardan bahsediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP'li Sarı dar gelirliye kira yardımı önerdi, kiralar 7-8 yılda 22 katına çıktı - Son Dakika
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