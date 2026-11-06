CHP'li Sarı, eski bakan Kaya'nın tutuklandığını söyledi, fon listelerini istedi - Son Dakika
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CHP'li Sarı, eski bakan Kaya'nın tutuklandığını söyledi, fon listelerini istedi

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CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, fon soruşturmalarında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklandığını belirterek konuşulan listelerin açıklanmasını istedi. Sarı, listeler açıklanmazsa yargıya güvensizlik oluşacağını ve borsadaki kaybın büyüdüğünü söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilgili yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin "Bu işi çözmek zorundasınız. Günler geçtikçe güvensizlik arttı, borsadaki kayıp büyüdü, dış piyasalardaki inanç, güven zedelendi." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Plan ve Bütçe Komisyonunda çok güzel bir tablo çizdiğini, ekonominin dayanıklılığından söz ettiğini belirtti. Sarı, "Ekonomi programı başarılı, bütçe disiplini, mali yapı da çok güçlü ise vatandaşın pazarda filesi neden dolmuyor? Kirasını ödeyemeyen asgari ücretliyi nasıl açıklayacağız? Borçlu yatıp sabah borcunu nasıl ödeyeceği kaygısıyla uyanan esnafa ne söyleyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Sarı, çiftçinin ürününü tarlada bırakmakla karşı karşıya kaldığını, iş bulamayan gençlerin çaresizlik içerisinde yaşadığını, umudunu kaybeden gençlerin çareyi yurt dışında aramaya başladıklarını kaydetti.

Fon soruşturmaları

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarına değinen Sarı, olayın basite indirildiğini savunarak, bunun sıradan bir finansal dolandırıcılık olmadığını söyledi.

Fon olayına bir cerrah titizliğiyle yaklaşılması gerektiğine işaret eden Sarı, şöyle konuştu:

"Bu cerrahın rolü, titizlikle bankacılık sektöründeki kaybı durdurmak. Kayıp olan, sistemdeki delikleri, dehlizleri kapatmak, buradaki suistimal olma ihtimalini minimize ederek en azından bugünü değil ama yarına dair umutları hayata geçirmek gerekiyor. Hala kıyısını köşesini keserek, pansuman yaparak bu işi kapatabileceğine ve çözebileceğine inanıyorlarsa yanılıyorlar."

Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturmalarında tutuklandığını aktaran Sarı, aralarında bazı milletvekilleri, yargı mensupları ve valilerin de bulunduğu bir listenin kamuoyunda konuşulduğunu belirtti. Bu listenin açıklanmaması durumunda toplumda yargıya karşı bir güvensizliğin ortaya çıkacağını dile getiren Sarı, "Bu listeleri açıklamanız lazım. Eğer suçsuzsa da suçsuz olduklarını ispatlayan kanıtları ortaya koymaları gerekiyor. Siz birilerinin avukatı değilsiniz. Siz bu düzenin savunucusu değilsiniz. Siz bu düzenin savunucusuysanız bu düzenin de bir parçasısınız. O yüzden cerrahi müdahalenizi bir an evvel yapın. ve yaptığınız yemini unutmayın." diye konuştu.

Sarı, gerçeklerin ortaya çıkmasını, mağdur haklarının korunmasını ve sorumluların tamamının hesap vermesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Sarı, şöyle konuştu:

"Bizim iktidardan başka bir talebimiz yok. Hukuk elinizde, elinizde tuttuğunuz hukuku kamuoyunun önüne bu kadar yansımış olan bu kirli ilişkileri temizlemek için kullanın. Hakimler, savcılar sizin gözünüzün içine bakıyor. Bu işi çözmek zorundasınız. Günler geçtikçe güvensizlik arttı, borsadaki kayıp büyüdü, dış piyasalardaki inanç, güven zedelendi. İş dünyasının bu anlamdaki finansal kayıplarıyla beraber sektörel bazda, reel sektörde ciddi kayıplar oldu. Bırakın artık şu kendi kendinizi kollama koruma çabasını. Siz bir koruma kalkanı değilsiniz, bu ülkenin sorumlususunuz. Bu yapılanların sorumlususunuz. ya sorumluluğunuzun gereğini yapın ya da bu suçun ortağı olmaya devam edin."

Sarı, fon yolsuzluğu olayında sadece bireylerin değil, bazı şirketlerin de mağdur olduğunu, bu şirketlerin fonlardaki paralarına erişemediği için nakit sorunu yaşadıklarını ve ödemelerde zorlandıklarını, bunun da yatırım ve üretim sürecinin yavaşlamasına neden olduğunu kaydetti. Bu sorunun faturasını emekçilerin ödediğini belirten Sarı, "Şirketlerin üretim kapasitelerinin bir an evvel desteklenerek sahip çıkılması gerekiyor. Bu sürecin hızlı bir şekilde çözülmesi ve istihdama destek sağlayacak kaynakların yaratılması gerekiyor." dedi.

KOBİ'lerin de zor bir dönem yaşadığını ifade eden Sarı, KOBİ'lerin borçlarının yükseldiğini, takibe düşen kredi borcu dosyalarındaki artışların ise devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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