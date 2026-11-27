CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, elektrik ve doğal gaz dağıtım bedelleri konusunda inceleme yapılması ve artışlara yönelik tedbir alınması gerektiğini söyleyerek, "Altyapısını yenilemeyen, gerekli yatırımları yapmayan şirketlerin bu kadar fahiş rakamlarla dağıtım bedeli almasını kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisince yapılan müdahaleyi kınadı.

Türkiye'de BOTAŞ'ın dağıtım şirketlerine doğal gazı her yerde sabit fiyattan sattığını ancak şirketlerin uyguladığı politikalar nedeniyle tüketicinin ödediği faturaların bölgelere göre değiştiğini anlatan Sarı, son 4 yılda doğal gaz fiyatı yüzde 160 artarken, doğal gaz dağıtım bedellerinin yüzde 317 yükseldiğini belirtti. Bunun vatandaşa yansıdığını dile getiren Sarı, "Bu hikayenin sonunda kaybeden yine vatandaşımız oluyor. Vatandaşın evi, kombisi, petekleri aynı ama ödediği fatura bugün 3 kat, hatta tarifelerle beraber 4 katına kadar artmış durumda." diye konuştu.

Sarı, doğal gazda konut abonelerine yönelik kademeli tarife uygulamasını da eleştirerek, bu uygulamanın tasarrufa yönlendirmeden çıkıp "cezalandırmaya dönüştüğünü" savundu.

Doğal gazın yanında elektriğin de önemli ihtiyaçlardan biri olduğuna işaret eden Sarı, burada da enerji bedelleri düşerken dağıtım bedelinin arttığını kaydetti. Sarı, 2023'te 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası enerji, 50 lirası dağıtım bedelinden oluşurken, bu yıl aynı tutardaki faturada enerji bedelinin 17 liraya gerilediğini, dağıtım bedelinin ise 83 liraya yükseldiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Sarı, "Altyapıyla ilgili yatırımlar mı yapılıyor? Buradaki artışın temel sebebi nedir? Bu kadar fahiş zamların yapılmasının, vatandaşın bu kadar ağır faturalarla karşı karşıya bırakılmasının sebebi ve sorumluları kimlerdir?" sorularını yöneltti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda inceleme yapmasını ve tedbir almasını talep eden Sarı, "Altyapısını yenilemeyen, gerekli yatırımları yapmayan şirketlerin bu kadar fahiş rakamlarla dağıtım bedeli almasını kabul etmiyoruz." sözlerini sarf etti.