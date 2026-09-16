CHP'li Sarı, temyiz başvurusunun geri çekilmesini değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin "mutlak butlan" davasıyla ilgili temyiz başvurusunu geri çekmesine yönelik, "CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, MYK'de ülke gündemi ile partiye ilişkin gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, CHP'li belediyelere, okulların temizliği ve öğrencilere bir öğün yemek verilmesi konusunda talimat gönderildiğini aktardı.

Sarı, CHP'nin kongrelerini ve kurultayını, her türlü hukuki tartışmadan uzak bir biçimde, açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çektiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bizden başka davacılar da vardı, bu davacılar da davalarını çektiler. Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletli bir biçimde ve hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Burada hala bir Yargıtay denetimin olacağı biçimindeki değerlendirmeler doğru değildir. CHP'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra, bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz."

CHP'nin Yenilik Partisi ile görüştüğüne dair iddialar sorulan Sarı, söz konusu iddiaları hayretle takip ettiklerini söyledi.

Sarı, "Teyit edilmemiş, hiçbir biçimde tutarlılığı olmayan ve hiç kimseyle konuşulmadan yazılan bu haberleri kamuoyunun takdirine sunmak isteriz. CHP'nin hiçbir yöneticisi, resmi ya da gayriresmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, temas içinde değildir." diye konuştu.