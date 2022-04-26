CHP'li Sarıbal: "Çiftçi, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Sarıbal: "Çiftçi, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ediyor"

26.04.2022 16:43
CHP'li Sarıbal: "Çiftçi, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ediyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçinin, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ettiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçinin, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ettiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 gün sonra çayda ilk biçimin yapılacağını belirtti.

Karadeniz'de 1,5 milyon ton yeşil çay üretildiğini dile getiren Sarıbal, Çaykur'un yaş çayın yüzde 60'ını aldığını ifade etti.

Çaykur'un henüz alım fiyatı ve politikası ilan etmediğini söyleyen Sarıbal, Rize'de görüştüğü çay üreticilerinin beklentilerini aktardı. Sarıbal, "Kota sınırlamasının, üretim önündeki engel olduğunu düşünüyoruz, fazla üreten cezalandırılmamalı. Günlük dekar başına biçilecek çay miktarı, kontenjan da kalkmalı. Randevulu alım sistemi üretici için sorun yaratıyor. Üretici, randevu için beklerken kayıplar yaşıyor, özel sektöre teslim oluyor." dedi.

Sarıbal, Çaykur'un alımının ardından kalan çayın özel sektör tarafından çok düşük tutarla alındığını belirterek, "Çiftçi, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ediyor. Çaykur'un açıklayacağı yaş çay alım fiyatının taban fiyat olmasını da istiyor. Hükümet, özel sektörün aldığı çayın fiyatıyla Çaykur fiyatı arasındaki farkı telafi etmeli." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Poyraz Karayel dizisinin kameramanını öldüren sanıklara ceza yağdı: Streç filme sarıp ormanda yakmışlardı Poyraz Karayel dizisinin kameramanını öldüren sanıklara ceza yağdı: Streç filme sarıp ormanda yakmışlardı CHP Bursa İl Başkanı Karaca'nın Elektriği Kesik Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaş: '2 Kişi 1200 Lira Su Faturası Gelir mi Nasıl Ödeyeyim?' CHP Bursa İl Başkanı Karaca'nın Elektriği Kesik Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaş: '2 Kişi 1200 Lira Su Faturası Gelir mi Nasıl Ödeyeyim?'

Cumhuriyet Halk Partisi, Çiftçi, Çaykur, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Çiftçi, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ediyor' - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:36 Poyraz Karayel dizisinin kameramanını öldüren sanıklara ceza yağdı: Streç filme sarıp ormanda yakmışlardı
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:55:11. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal: "Çiftçi, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement