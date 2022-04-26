CHP'li Sarıbal: "Çiftçi, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ediyor" - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçinin, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ettiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 gün sonra çayda ilk biçimin yapılacağını belirtti.

Karadeniz'de 1,5 milyon ton yeşil çay üretildiğini dile getiren Sarıbal, Çaykur'un yaş çayın yüzde 60'ını aldığını ifade etti.

Çaykur'un henüz alım fiyatı ve politikası ilan etmediğini söyleyen Sarıbal, Rize'de görüştüğü çay üreticilerinin beklentilerini aktardı. Sarıbal, "Kota sınırlamasının, üretim önündeki engel olduğunu düşünüyoruz, fazla üreten cezalandırılmamalı. Günlük dekar başına biçilecek çay miktarı, kontenjan da kalkmalı. Randevulu alım sistemi üretici için sorun yaratıyor. Üretici, randevu için beklerken kayıplar yaşıyor, özel sektöre teslim oluyor." dedi.

Sarıbal, Çaykur'un alımının ardından kalan çayın özel sektör tarafından çok düşük tutarla alındığını belirterek, "Çiftçi, yaş çayın tonunun 8 bin 500 lira olmasını talep ediyor. Çaykur'un açıklayacağı yaş çay alım fiyatının taban fiyat olmasını da istiyor. Hükümet, özel sektörün aldığı çayın fiyatıyla Çaykur fiyatı arasındaki farkı telafi etmeli." ifadelerini kullandı.