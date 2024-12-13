CHP'li Sarıbal: İktidar Rakamlara Aldatıyor

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, iktidarın rakamlarla halkı kandırdığını öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'teki basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda yarın Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesinin görüşüleceğini belirtti.

Vergilerle, halktan alınanlarla bütçe oluşturulduğunu ifade eden Sarıbal, iktidarın bütçe hakkıyla ilgili bir şey söyleyemediğini savundu.

Sarıbal, 2025 yılı bütçesinin 14 trilyon 700 milyar lira olduğunu, tarıma 438 milyar lira ayrıldığını, bütçede deprem bölgesi için ek destek yer aldığını belirterek, Tarım Kanunu'na göre tarıma ayrılması gereken bütçenin 615 milyar lira olduğunu söyledi.

Çiftçilerin borçlandığını ifade eden Sarıbal, 2025'te çiftinin yem, su, elektrik, mazot, gübre, tarım ilacı, işçilik için en az 1,5 trilyon lira harcama yapacağını anlattı.

İktidarın rakamlarla halkı kandırdığını ileri süren Sarıbal, "Çiftçiye 22 yılda ödenmesi gereken 1,84 trilyon lira. Şu ana kadar ödenen 493 milyar lira. Fark 1,3 trilyon lira. Çiftçinin borcu ne kadar? 784 milyar lira. Çiftçinin alacağını ödemeyen iktidarla karşı karşıyayız. 2025 yılı bütçesi çiftçiyi öldüren bütçedir." dedi.