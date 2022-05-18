CHP'li Sarıbal: "Market zincirleri yasallaştırılmalı" - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal: "Market zincirleri yasallaştırılmalı"

18.05.2022 12:01
CHP'li Sarıbal: "Market zincirleri yasallaştırılmalı"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Market zincirlerinin bir an önce bakkalları zorlamayacak şekilde yasallaştırılması gerekmektedir.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Market zincirlerinin bir an önce bakkalları zorlamayacak şekilde yasallaştırılması gerekmektedir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlatılan yıkım çalışmalarının, resmi belge olmaması nedeniyle durdurulduğunu söyledi.

Bursa Atatürk Spor Stadyumu gibi Atatürk Havalimanı'nın da millet bahçesine çevrilmek istendiğini aktaran Sarıbal, "Elbette bunların tesadüf olmadığını iktidar çok iyi bilmektedir. Atatürk ismini, olan her yerden silmek için her şeyi yapmaktalar." diye konuştu.

Karacabey'in, sanayi domatesinde en önemli bölge olduğunu dile getiren Sarıbal, AK Parti'li Karacabey Belediyesinin, ilçe merkezinde bulunan ve çok amaçlı kullanılan pazar yerini kaldırıp yerine çok katlı bina dikmek istediğini, Karacabey'i rant, zenginleşme ve ticaret aracı olarak gördüğünü iddia etti.

Tekel bayilerine sürekli ceza kesildiğini, baskıların olduğunu ve küçük bakkalların bitiş noktasına geldiğini ileri süren Sarıbal, "Marketler artık her noktaya, her sokağa kadar indi, adeta ülkeyi sömüren bir hale geldi. Market zincirlerinin bir an önce bakkalları zorlamayacak şekilde yasallaştırılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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