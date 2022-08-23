CHP'li Tanju Özcan: İhraç edilmem HDP'lileri sevindirecek - Son Dakika
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CHP'li Tanju Özcan: İhraç edilmem HDP'lileri sevindirecek

23.08.2022 09:27
CHP'li Tanju Özcan: İhraç edilmem HDP'lileri sevindirecek

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, "Benim ihraç edilmemin CHP'yi sevindirmeyeceği kesin. 'Bu ırkçı ve faşistle hesaplaşmadan CHP bizimle helalleşemez' diyen HDP'lileri sevindirecek. Siyasal olarak son 5 seçimdir AK Parti'yi yenen biriyim. AK Parti'yi siyasal olarak mutlu edecek" dedi.

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tv100 kanalında yayımlanan "Taksim Meydanı" adlı programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"NİYE DİSİPLİNE VERİLDİĞİMİ ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM"

İhraç istemiyle sevk edildiği disiplin kuruluyla ilgili konuşan Özcan, "Niye disipline verildiğimi anlayabilmiş değilim. Resmi gerekçe belediye meclisinde bir meclis üyesiyle girdiğim tartışma. Duruşmam, sözlü savunmam 25 Temmuz'da alındı, bugüne ertelendi. Bugün haber aldım, 26 Eylül'e ertelendi. Sığınmacılarla ilgili söylediklerim, HDP ile ilgili söylediklerim, bazı uygulamalarım olabilir. Cinsiyetçi söylemde bulunduğum gerekçesiyle disipline verildim. Savunmamda o diyaloglarla ilgili savunmamı verdim" dedi.

"SUYA YAPTIĞIM ZAMLA ULUSAL BOYUTTA SES GETİRMEK İSTEDİM"

Özcan "Bugün yaşanan bir tehlikeyi görmemezlikten, duymamazlıktan gelemem. Yarın torunlarımın gözünün içine utanmadan bakabilmek için bugün yanlış gördüğüm konularda söz söylemekten geri duramam. Bazı ürünlere zam yapacağım derken suyu neden öne çıkardım? Bunun ulusal boyutta ses getirmesini istedim, bu konunun tartışılmasını istedim. Sığınmacılardan daha fazla gelir elde etmek için bunu söylemedim" diye konuştu.

"İHRAÇ EDİLMEM AK PARTİ'Yİ SİYASAL OLARAK MUTLU EDECEK"

Özcan "Benim ihraç edilmem CHP'yi sevindirmeyeceği kesin. 'Bu ırkçı ve faşistle hesaplaşmadan CHP bizimle helalleşemez' diyen HDP'lileri sevindirecek. Siyasal olarak son 5 seçimdir AK Parti'yi yenen biriyim. AK Parti'yi siyasal olarak mutlu edecek" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Murad Mert: neden ihraç edilmek istiyorsunuz? çünkü chp de mhp de aynı yolu istiyor parti içinde konuşmayı bilen, kararlı, işini yaparak yükselen, başarılı birisi çıkınca hemen ihraç ediyorlar. çünkü sizin chp nin başına geçmenizden korkuyorlar. yolun açık olsun sayın başkan. adamsınnnnn. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • ULUBATLI HASAN : Tanju Özcan Zafer Partisine geçmeli, bu mülteci sorununa ancak bunlar kesin çözüm bulur. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı! Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı! CHP Ydk, Kesin İhracı İstenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kararını, 26 Eylül'de Görüşecek CHP Ydk, Kesin İhracı İstenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kararını, 26 Eylül'de Görüşecek

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Son Dakika Politika CHP'li Tanju Özcan: İhraç edilmem HDP'lileri sevindirecek - Son Dakika


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