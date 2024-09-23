CHP\'li Turalı\'dan Rüşvet İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı'nın gündeme getirdiği, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'ın bir şirketle belediye arasındaki imar planından kaynaklanan uyuşmazlığın 15 milyon TL bedelle çözülmesine rağmen 60 milyon TL istediği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti.

CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı, CHP Genel Merkezi'ne 'şahsıma yöneltilen iftiralara ilişkin raporun sunulması ve Afyonkarahisar İli nezdinde parti içerisindeki politika eğilimi hakkında bilgi verilmesi' başlıklı şikayette bulundu. Turalı, şikayetinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve kocası Yasin Köksal hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Turalı dilekçesinde, "Olay öncesinde şahsıma ve merkez ilçe gençlik kolları başkanımıza 20 Ağustos tarihinde başlayan iftira ve karalama kampanyalarına başlanmıştır. Gerek partimiz gerekse belediye başkanlığı nezdinde fiili yönetici kişi Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'dır. Bu kişi milliyetçi kesimde siyaset yapmış, faaliyet göstermiş bir kimse olup şuanda hem partide hem de belediyelerde en çok sözü geçen, emir veren kişi sıfatındadır" dedi.

Rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı

Başkan Turalı, Yasin Köksal'ın rüşvet istediği iddiasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Tarafımla, Yasin Köksal arasındaki uyuşmazlık yerel seçim zaferinin hemen sonrasında yaklaşık 10 Nisan tarihlerine başlamıştır. Şahsım olarak o tarihlerde stajyer avukat olarak görev yapmaktaydım ve vekilliğini yaptığımız bir şirketle belediye arasındaki imar planından kaynaklanan uyuşmazlığın 15 milyon bedelle çözülmesine anlaşılmasına rağmen Yasin Köksal ve YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan yerel seçim sonrasında ortaklaşa bir şekilde müvekkilden 60 milyon TL'yi YÜNTAŞ'ın hesabına yatırması aksi taktirde kepçelerle girileceğinin söylenmesi, akabinde bizim hukuki sürece tabi olmasıyla tarafıma kin ve düşmanlık beslenmektedir."

Başkan Turalı'nın bu iddiaları üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR