CHP'li Turalı'dan Rüşvet İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Turalı'dan Rüşvet İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı

CHP\'li Turalı\'dan Rüşvet İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'la ilgili rüşvet iddialarında bulundu. Bu iddialar üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

23.09.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı'nın gündeme getirdiği, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'ın bir şirketle belediye arasındaki imar planından kaynaklanan uyuşmazlığın 15 milyon TL bedelle çözülmesine rağmen 60 milyon TL istediği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti.

CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı, CHP Genel Merkezi'ne 'şahsıma yöneltilen iftiralara ilişkin raporun sunulması ve Afyonkarahisar İli nezdinde parti içerisindeki politika eğilimi hakkında bilgi verilmesi' başlıklı şikayette bulundu. Turalı, şikayetinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve kocası Yasin Köksal hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Turalı dilekçesinde, "Olay öncesinde şahsıma ve merkez ilçe gençlik kolları başkanımıza 20 Ağustos tarihinde başlayan iftira ve karalama kampanyalarına başlanmıştır. Gerek partimiz gerekse belediye başkanlığı nezdinde fiili yönetici kişi Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'dır. Bu kişi milliyetçi kesimde siyaset yapmış, faaliyet göstermiş bir kimse olup şuanda hem partide hem de belediyelerde en çok sözü geçen, emir veren kişi sıfatındadır" dedi.

Rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı

Başkan Turalı, Yasin Köksal'ın rüşvet istediği iddiasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Tarafımla, Yasin Köksal arasındaki uyuşmazlık yerel seçim zaferinin hemen sonrasında yaklaşık 10 Nisan tarihlerine başlamıştır. Şahsım olarak o tarihlerde stajyer avukat olarak görev yapmaktaydım ve vekilliğini yaptığımız bir şirketle belediye arasındaki imar planından kaynaklanan uyuşmazlığın 15 milyon bedelle çözülmesine anlaşılmasına rağmen Yasin Köksal ve YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan yerel seçim sonrasında ortaklaşa bir şekilde müvekkilden 60 milyon TL'yi YÜNTAŞ'ın hesabına yatırması aksi taktirde kepçelerle girileceğinin söylenmesi, akabinde bizim hukuki sürece tabi olmasıyla tarafıma kin ve düşmanlık beslenmektedir."

Başkan Turalı'nın bu iddiaları üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Burcu Köksal, Politika, Gençlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Turalı'dan Rüşvet İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:59 Bu görüntünün bedeli ağır oldu Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 100’e yükseldi, 400’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 15:23:55. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Turalı'dan Rüşvet İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement