CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi - Son Dakika
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CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi

16.06.2022 21:06
CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 haftalık kızı Derin'i Komisyon'a getirip, sürpriz yaptı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 haftalık kızı Derin'i Komisyon'a getirip, sürpriz yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT), Halk Bankası A,Ş.'nin yıllık raporlarını görüşmek üzere toplandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçen hafta dünyaya gelen kızı Derin'i komisyon toplantısına getirerek sürpriz yaptı. Derin bebek bir anda komisyonun ilgi odağı oldu. Komisyon üyeleri ve katılımcılar Yavuzyılmaz'ı tebrik etti.


CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi
CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili, Zonguldak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi - Son Dakika
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