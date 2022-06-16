Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT), Halk Bankası A,Ş.'nin yıllık raporlarını görüşmek üzere toplandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçen hafta dünyaya gelen kızı Derin'i komisyon toplantısına getirerek sürpriz yaptı. Derin bebek bir anda komisyonun ilgi odağı oldu. Komisyon üyeleri ve katılımcılar Yavuzyılmaz'ı tebrik etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi - Son Dakika

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