CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa Soma'daki maden göçüğünde ölenler için rahmet diledi - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa Soma'daki maden göçüğünde ölenler için rahmet diledi

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manisa Soma'daki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden maden emekçileri için Allah'tan rahmet, yaralılar için şifa diledi. Sosyal medya paylaşımında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin en yüksek seviyede tutulmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm madencilerimize başsağlığı diliyorum. Her bir canın yitirilmesi, hepimizin yüreğinde derin bir acıdır. Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri en yüksek seviyede tutulmalı, emekçilerimizin hayatı hiçbir gerekçeyle riske atılmamalıdır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa Soma'daki maden göçüğünde ölenler için rahmet diledi - Son Dakika
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