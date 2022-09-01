CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır... - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...

01.09.2022 13:20
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla eylem yapan öğretmenlerle polis arasında çıkan arbedeye dair, "Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" ifadelerini kullanmasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla eylem yapan öğretmenlerle polis arasında çıkan arbedeye dair keskin ifadelere yer verdi. Erdoğan konuya dair, " Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu moykotu, nedir bunlar? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI: SINAVA GİRMEYİN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlerle ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır."

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'çapulcu' tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır... - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır... - Son Dakika
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