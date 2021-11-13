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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

13.11.2021 14:03

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" sözlerine yer verdi.

Son dönemlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ortaya atılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"HELALLEŞME YOLCULUĞUNA ÇIKMA KARARI ALDIM"

Videolu paylaşımında "Önemli bir değişim kapıda, iktidar değişiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

"İKTİDARLARDAN DEĞİŞTİKÇE DEMOKRASİDEN UZAKLAŞIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Uzun süredir düşündüğün bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Hepimizin artık malumu, önemli bir değişim kapıda. İktidarlar hep değişti ancak bu ülkenin makus talihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden hayatımın bu aşamasında iktidara gelmekten çok daha önemli bir amacım var. Bu ülkenin makus talihini değiştirmek. Evet, korkunç bir enkaz bırakarak gidiyorlar. Demokrasiyi, devletin kurumlarını yok ettiler. Peki bunca olandan sonra sadece iktidarı değiştirmek yetecek mi bize? Neden iktidarlar değiştikçe bu ülke gerçek mi demokrasiden sürekli uzaklaşıyor?

"ÜLKEMİN ÖNÜME BAKABİLMESİNİ İSTİYORUM"

Bakın açık konuşacağım, sadece AK Parti iktidarından değil, biz dahil geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Neden gelen her iktidar, bu ülkeyi yıpratıyor. Ülkemiz, yaralı insanların ülkesi. O kadar incinmişiz ki hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz. Tarihimizde de bunu en çok AK Parti hükümetleri yaptı. Nefreti körüklediler. Halkımız kavga ettikçe bir grup insan zenginleşti. Kemal Kılıçdaroğlu olarak iktidarı devralmak etmiyor, ben ülkemin önüne bakabilmesini istiyorum. Bundan sonraki insanların da bu ülkeye iktidarların iyi gelmesini istiyorum.

"GEÇMİŞTE PARTİMİN DE HATALARI OLDU"

Ülkemizin iktidardan çok şifaya ihtiyacı var.Geçmişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersek, ülkemiz bu felaketleri gelecekte de yaşamaya mahkum kalacak. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir şeye gidemeyeceğimizi biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almak için helalleşmemiz gerekiyor. Benim liderlerini yaptığım partinin de geçmişte açtığı yaralar var.Uzun süredir de bu yaraları yaratan sistemi değiştirmekle uğraştım. Bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım - Son Dakika
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