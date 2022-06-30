Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Bayram ile Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Bayram ile Diyarbakır 'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailelerini telefonla aradı ve taziye dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailelerine Taziye Telefonu - Son Dakika

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