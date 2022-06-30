Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailelerine Taziye Telefonu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailelerine Taziye Telefonu

30.06.2022 09:30
Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailelerine Taziye Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekât Bölgesi’nde şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Bayram ile Diyarbakır’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un ailelerini telefonla aradı ve taziye dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Bayram ile Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailelerini telefonla aradı ve taziye dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Bayram ile Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailelerine Taziye Telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailelerine Taziye Telefonu - Son Dakika
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