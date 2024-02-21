CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum

İlk savaş uçağımız olan Kaan'ın uçuş testini başarıyla geçmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan CHP lideri Özgür Özel, "1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

21.02.2024 15:02  Güncelleme: 15:13
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Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Kaan, ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ülke olarak göğsümüzü kabartan olayla ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

ÖZEL, TUSAŞ'A VURGU YAPTI

CHP lideri Özel, yaptığı paylaşımda "1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Özgür Özel'in o paylaşımı;

CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Kaan, 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı. Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum

ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK YARATACAK

Milli muharip uçak Kaan ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak. Kaan, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek Kaan, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaan'ın isim babasının MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Erdoğan, Milli Muharip Uçak Kaan'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzalamıştı.

CHP lideri Özel\'den ilk savaş uçağımız Kaan\'la ilgili ilk yorum

Özgür Özel, Savunma, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ender Kervancıoğlu: Kirli siyaset ile temiz siyaset arasındaki fark budur. Cumhurbaşkanı bunun açıklamasını yaparken her zamanki gibi muhalefeti aşağılama ve hakaret etme huyunu sürdürürken muhalefetin lideri son derece medeni, olgun, saygın bir üslupla yorum yapmış. Kimseye de sataşmamış. Birileri utanır mı? Hayır. 383 617 Yanıtla
  • Korul Nuri: Allahu azam insallah bir cancuna yatmiyordur bu tebrigin altinda.Cünki bu halk sizin vatan askiniza alisik degil inandirici gelmiyor. 428 219 Yanıtla
  • mossi : ama olmazki bişe demesi lazım. kuyruğu yamuk felan deseydin. motoru yok ipe bağlı,iple uçuruyolar felan deseydin:) 391 177 Yanıtla
  • salihb: Bu terslikte bi işlik var. 285 103 Yanıtla
  • enver balkan: Vallahi hayret. Gerçekten bu terslikte bir işlik var. 237 110 Yanıtla
  • Ümit Aydın: Kartondan filan diyeydin, olmadı imdi. 204 72 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum - Son Dakika
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