CHP lideri Özel\'den ilk savaş uçağımız Kaan\'la ilgili ilk yorum

Politika

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Kaan, ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ülke olarak göğsümüzü kabartan olayla ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

ÖZEL, TUSAŞ'A VURGU YAPTI

CHP lideri Özel, yaptığı paylaşımda "1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Özgür Özel'in o paylaşımı;

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Kaan, 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı. Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK YARATACAK

Milli muharip uçak Kaan ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak. Kaan, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek Kaan, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaan'ın isim babasının MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Erdoğan, Milli Muharip Uçak Kaan'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzalamıştı.