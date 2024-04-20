CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir

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31 Mart yerel seçimleri sonrası erken seçim tartışmaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP lideri Özel, "Oylarımızı kalıcılaştırmalıyız. Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir" sözleriyle tartışmalara şimdilik kapıyı kapattı.

20.04.2024 12:02  Güncelleme: 12:28
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Partisinin düzenlediği 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan CHP Gene Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra dillendirilmeye başlanan erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMAK..."

Olası erken seçim çağrısına kapıyı kapatan Özel, "Oylarımızı kalıcılaştırmalıyız. Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SERT SÖZLER

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yerel seçimleri Cumhur İttfakı kazandı" ifadelerine yanıt veren Özel, "Seçmenin mesajını anlamadıkları ortada. Seçimleri biz kazandık diyecek kadar seçmene karşı küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktadadır. Erdoğan ile yüz yüze görüşeceğim. Kutuplaşmayı kırmak için adım atacağımıza inanıyorum" dedi.

CHP lideri Özel, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
CHP'li belediye başkanları ve il yöneticileri, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Anıtkabir' i ziyaret etti

BELEDİYELERİN KARNELERİNİ PAYLAŞACAKLAR

Yerel yönetimlerin yeni dönemine ilişkin de konuşan Özel, ölçme-değerlendirme sistemini odak noktası haline getireceklerini kaydetti. Özel, "Belediyelerin 3'er, 6'şar aylık ve birer yıllık karnelerini ölçme-değerlendirme yöntemiyle çıkarıp, sizinle paylaşacağız. Doğru yapanı örnek göstereceğiz, yanlış yapanı doğruya sevk edeceğiz. İbre yukarı ise devam edeceğiz, aşağıdaysa mutlaka yanlıştan döneceğiz" diye konuştu.

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • suna genç: iyi biliyorsun ki aldığın oyların içinde  dem %5 iyi parti oyları var yani CHP oyu yerinde sayıyor ve Genel seçimde sandığa gitmeyen emekli Erdoğan için koşar gider 24 566 Yanıtla
  • Hajkan Hajkan: Kendisi de kazanmayacagini biliyor keza halk chp iyi olduğu için değil akp yi cezalandirmak kendine getirmek için oy kullandı. 23 21 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Yorumlarda ,telaş içinde itibarsızlaştırma ve algı peşinde koşanları görünce gülümsü"yorum"...:) 10 3 Yanıtla
  • Hakan Uzuner: Bırakın seçimi şimdide aldığınız belediyelerde görevinizi yapın. Bunu beceremezseniz zaten sonraki seçimde kazanamazsınız. Bu böyle biline. 5 1 Yanıtla

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