CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Antalya'da, öncesinde de Bilecik mitinginde sorduğu "Cumhurbaşkanı Erdoğan" sorusunu bu kez de Artvin'de sordu. Vatandaşlardan gelen yanıt ise değişmedi.
CHP lideri Özgür Özel, önceki gün Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde halka seslenirken, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sormuş, alandan ise "Var" yanıtını almıştı. Cevaba sinirlenen Özel, "Yok işte yok!" demişti.
Özel, bugün Artvin'deki mitinginde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sarf ettiği "Oy var mı?" videosuna montaj yapıldığını iddia etti. CHP lideri daha sonra alandaki Artvinlilere "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sordu. Alandakiler ise Özel'in sorusuna "Var" yanıtını verdi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenlerle buluşan Özgür Özel, vatandaşlara hitabında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Oy var mı?" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "Var" yanıtı almıştı.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi - Son Dakika
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