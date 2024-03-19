CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi

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31 Mart yerel seçimleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve Bilecik'te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sorup alandakilerden "Var" yanıtını aldı. Bugün ise Artvin'de konuşan Özel, Antalya mitingindeki videonun montaj olduğunu iddia ederek Artvinlilere de aynı soruyu sordu. Artvinliler, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusuna "Var" yanıtını verince ortaya komik görüntüler çıktı.

19.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Antalya'da, öncesinde de Bilecik mitinginde sorduğu "Cumhurbaşkanı Erdoğan" sorusunu bu kez de Artvin'de sordu. Vatandaşlardan gelen yanıt ise değişmedi.

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde halka seslenirken, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sormuş, alandan ise "Var" yanıtını almıştı. Cevaba sinirlenen Özel, "Yok işte yok!" demişti.

CHP lideri Özgür Özel'in 'Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna yine aynı yanıt geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 18 Mart'taki Antalya Gazipaşa mitingi

AYNI SORUYA BİR KEZ DAHA AYNI CEVABI ALDI

Özel, bugün Artvin'deki mitinginde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sarf ettiği "Oy var mı?" videosuna montaj yapıldığını iddia etti. CHP lideri daha sonra alandaki Artvinlilere "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sordu. Alandakiler ise Özel'in sorusuna "Var" yanıtını verdi.

CHP lideri Özgür Özel'in 'Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna yine aynı yanıt geldi

BİLECİK'TE 3 KEZ AYNI YANITI ALMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenlerle buluşan Özgür Özel, vatandaşlara hitabında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Oy var mı?" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "Var" yanıtı almıştı.

CHP lideri Özgür Özel'in 'Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna yine aynı yanıt geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Mart'taki Bilecik mitingi
CHP lideri Özgür Özel\'in \'\'Erdoğan\'a oy var mı?\'\' sorusuna yine aynı yanıt geldi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Artvin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi - Son Dakika
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