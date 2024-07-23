CHP Lideri Özgür Özel: Kendine ait bir fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıyayız - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özgür Özel: Kendine ait bir fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıyayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti ve MHP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili yasada ötenazi kelimesinin çıkarılmasını savunmalarını eleştirerek, kendine ait bir fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıya olduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik olarak iyi bir yönetime sahip olmadığını ve enflasyonun düşmesinin fiyatları durdurmadığını belirtti.

23.07.2024 18:39
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CHP lideri Özel: "Kendine ait bir fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıyayız"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben bakıyorum komisyonda AK Parti söylüyor MHP oyluyor, AK Parti söylüyor MHP oyluyor. Öyle bir haldeler ki AK Parti ötenazi diyor onu savunuyorlar, geri çektim diyor onu da savunuyorlar. Kendine ait bir fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıyayız" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, sabah saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur" sözlerini değinerek, Bahçeli'nin ve MHP'nin komisyonda bunun aksine davrandığını iddia etti.

"Direnen herkese ötenazi kelimesinin çıkarılmasını sağladıkları için yürekten teşekkür ediyorum"

Sokak hayvanları hakkında çıkarılacak olan yasada ötenazi kelimesinin değiştirilmesine dair konuşan Özel, "Sokak hayvanları ile ilgili düzenleme uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. CHP olarak bu konuya en net yaklaşan, tutumunu en net ifade eden partiyiz. Sorunu doğru tespit edelim diyoruz. Sorun yoktur diyenlerden değiliz, sorun var; kaldırmak için çare ölüm diyenlerin karşısındayız. Çareyi cinayette görenlerin karşısındayız. Türkiye'de sokak hayvanları sorunu var mı? Evet var. Bu sorun maalesef sınıfsal bir soruna evrilmek gibi de bir toplumsal riski, fay hattını işaret ediyor. Eğer çocuğunuz okula servisle gidiyorsa, sitenizin bahçesinden arabanıza bindirip götürüyorsanız, işinize kendi aracınızla gidebiliyorsanız sizin açınızdan belki de sokak hayvanları sorunu yoktur. Ama bir yoksul mahalledeyseniz, çocuk sabah okula yürüyerek, koşarak kendi gitmek zorundaysa, bir tekstil atölyesinin servisine yetişmek için metrelerce ana yola inmek zorundaysanız bir sokak hayvanları sorunu vardır. Bu soruna yok demek, sorunun iki tarafına da yani tehdit altında olanlara da sokaktaki hayvanlara da büyük kötülüktür. Ama bu sorunu görüp çözmek için toplayalım 1 ay tutalım 1 ay sonunda sahiplenilmiyorsa öldürelim, ötenazi yapalım demek cinayettir, katliamdır. Bu konuda çok kişiye teşekkür etmek gerekir ama hayvanseverlere, her yaştan ailesi hangi yaşta olursa olsun evlatlarımıza, gençlerimize bu konuda gösterdikleri duyarlılık için başta grubum olmak üzere buna aylardır itiraz eden, günlerdir komisyonda direnen herkese bugün komisyonda hiç değilse ötenazi kelimesinin çıkarılmasını sağladıkları için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Enflasyon durunca fiyatlar durmuyor ki"

Ekonomik olarak Türkiye'nin iyi bir yönetime sahip olmadığını söyleyen çeken Özel, "Her ay aynı hikaye. 'Enflasyon artmış yine.' ya artması ne olur, sabit olsa ne olur. Enflasyon durunca fiyatlar durmuyor ki. Enflasyon 50 ise 100 lira olan fiyat seneye 150 oluyor. Sen onu 50'de tutarsan yüzde 50 fiyat artışı oluyor. Onu sabit tutmak marifet değil. Enflasyon düşerken fiyatlar düşmez. Fiyatlar çıkar çıkış hızı biraz azalır. O yüzden en kötüsü geride kaldı değil. En kötü günlerdeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Kendine ait bir fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıyayız"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu sabah gerçekleştirdiği basın açıklamasında kendisine dair hakaretler olduğunu söyleyen Özel, "Çok ağır hakaretler var yine. Ama konuşmanın devamını okuyunca cevap vermekten vazgeçtim. Niye? Konuşmasında çok sevdiğini söylediği köpeklerden bahsediyor. MHP'lilerin köpek sever, hayvansever olduğundan bahsediyor. Bunları söyleyerek artık herkesin köpeklere karşı ne yaptığını MHP milletvekillerine bakınca ne yapacağını söylüyor. Ben bakıyorum komisyonda AK Parti söylüyor MHP oyluyor, AK Parti söylüyor MHP oyluyor. Öyle bir haldeler ki AK Parti ötenazi diyor onu savunuyorlar, geri çektim diyor onu da savunuyorlar. Kendine ait bir fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Lideri Özgür Özel: Kendine ait bir fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıyayız - Son Dakika

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