CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Irak Türkmeni çocuklara tepki çekti - Son Dakika
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Politika

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Irak Türkmeni çocuklara tepki çekti

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Irak Türkmeni çocuklara tepki çekti

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmeni çocuklara yönelik kullandığı sözler tepki çekti.

23.02.2024 09:59  Güncelleme: 10:04
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmeni çocuklara yönelik kullandığı "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, gönderirim bunları" sözleri tepki çekti.

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları sırasında Irak Türkmeni 3 çocuğa yönelik, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları memleketine. Bunun için benim adaylığımı çekseler bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur" ifadeleri kullandı. Şahin'in sözleri ise sosyal medyada tepkilere yol açtı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Irak Türkmeni çocuklara tepki çekti - Son Dakika

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