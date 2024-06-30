CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper\'den Kula Belediye Başkanı tutuklamasıyla ilgili açıklama

Politika

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in 'yağmaya azmettirme' suçundan tutuklanmasının ardından CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'den ilk açıklama geldi. Başkan Özalper, adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacaklarını ifade etti.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediyesi'nde 27 Haziran Perşembe günü yaşanan ve Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, şoför M.O.A. ve koruma R.G.'nin tutuklanmasına sebep olan arbede olayının ardından ilk kez açıklama yaptı. Süreci büyük bir titizlikle takip ettiklerinin altını çizen Başkan Özalper, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama yapacaklarını ifade etti. Başkan Özalper, "Kula Belediyemizde kamuoyuna yansıyan vahim iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez ve 2 çalışanımız hakkında yargı süreci devam etmektedir. Belediye Başkanımız ve 2 personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına açıklamamızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle yapmaktayız. Yaşanan vahim olaylar nedeniyle büyük üzüntümüzü ifade ederken, bahse konu iddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Sürecin adil yürütülmesi adına hukuk birimimiz soruşturmayı takip etmektedir" dedi. - MANİSA