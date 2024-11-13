CHP Manisa İl Başkanı Özalper: "Devlet Bahçeli'nin isminin değiştirilmesi misilleme değil" - Son Dakika
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Politika

CHP Manisa İl Başkanı Özalper: "Devlet Bahçeli'nin isminin değiştirilmesi misilleme değil"

CHP Manisa İl Başkanı Özalper: "Devlet Bahçeli\'nin isminin değiştirilmesi misilleme değil"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Meydanı olarak değiştirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, değişikliğin sebebinin MHP üyelerinin istifaları ve gelen dilekçeler olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP'nin yerel seçimler sonrası büyük bir katılım yaşadığını vurguladı.

13.11.2024 13:36  Güncelleme: 13:37
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Salihli ilçesinde bulunan Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın Manisa Büyükşehir Meclis toplantısında isminin Atatürk Meydanı olarak değiştirilmesi hakkında, "Devlet Bahçeli'nin isminin değişmesi bir misilleme değil. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın meclise davet edilmesinden sonra Salihli MHP üyelerinin istifa etmesi ve 3 bini aşkın dilekçenin gelmesi sonucu alınan bir karardır." dedi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yerel ve ulusal gazetecilerle kentteki bir otelde bir araya gelerek ulusal ve yerel gündeme dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'e açıklamaları sırasında CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de eşlik etti.

Bir gazetecinin Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanının isminin değiştirilmesinin ardından ildeki Devlet Bahçeli ismi verilen diğer alanlarda da bir isim değişikliğine gidilip gidilmeyeceğini sorması üzerine Başkan Özalper, "Devlet Bahçeli'nin isminin değişmesi bir misilleme değil. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın meclise davet edilmesinden sonra Salihli MHP üyelerinin istifa etmesi ve üzerine 3 bini aşkın dilekçenin gelmesi sonucu alınan bir karardır. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın gazi meclisine davet edilmesinin doğru olmadığından ötürü dilekçeler çok fazla geliyor ve gelmeye de devam ediyor. Dün akşam yakışmayan olaylar oldu. Atatürk ismi konuldu, farklı bir şey konulmadı. Misilleme olarak düşünülmemesi lazım. Türkiye'den T.C. ibareleri kaldırılırken aynı tepkiyi görmek isterdik, 'Ne mutlu Türküm diyene' denilen andımız kaldırılırken aynı tepkiyi görmek isterdik." diyerek cevaplandırdı.

"Birinci partiyiz"

Vatandaşın CHP'ye olan ilginin ne durumda olduğunun sorulması üzerine özellikle yerel seçimler sonrası partiye çok fazla üyenin katıldığını anlatan Başkan Özalper şunları söyledi: "Partiye inanılmaz bir katılım var. Bütün gün il binamız inanılmaz hareketli. Ulaşılabilir oluyoruz, üye sayılarımız inanılmaz fazla. Hem Manisa'da hem tüm Türkiye'de geri dönüşler çok güzel. Bütün sonuçlardan anketlerden de ortada, birinci partiyiz. Birinci parti olarak da iktidara gümbür gümbür yürüyoruz."

Başkan Özalper açıklamasını erken seçim taleplerini yineleyerek şu şekilde tamamladı: "Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıma sorumluluğunu omuzlarımda çok fazla taşıyorum. Bütün il başkanlarım, belediye başkanlarım taşıyor. Erken seçim talebimiz var. Yakın zamanda da ülkeyi yeniden fabrika ayarlarına geriye döndüreceğiz. Hepimizin yüzünün güldüğü, çocukların yatağa aç girmediği Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Manisa İl Başkanı Özalper: 'Devlet Bahçeli'nin isminin değiştirilmesi misilleme değil' - Son Dakika

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