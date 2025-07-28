Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin il yönetimi, aralarında yedek üyelerin de bulunduğu 9 kişinin toplu şekilde istifa etmesinin ardından düştü.
İl yönetiminde yer alan 9 kişi, istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezine göndererek partiyle ilişkilerini sonlandırdı. İstifa eden üyeler, istifa gerekçelerini açıklamadı. CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan ise istifaları doğruladı.
CHP Genel Merkezinin, Mardin il başkanlığını yeniden yapılandırması bekleniyor. - MARDİN
Son Dakika › Politika › CHP Mardin İl Yönetimi İstifa Etti - Son Dakika
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