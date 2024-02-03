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CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü Onaylandı - Son Dakika
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Politika

CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü Onaylandı

CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü Onaylandı

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Marmaris Belediye Başkan adayı olarak Acar Ünlü'nün ismi parti meclisinde onaylandı. Ünlü, Ankara'dan Marmaris'e karşılanmak üzere araç konvoylarıyla geldi.

03.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:33
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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Marmaris Belediye Başkan adayı için dün gerçekleşen MYK toplantısının ardından parti meclisinde onaylanan isim Acar Ünlü oldu. Marmaris Belediyesi mevcut Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı tekrar aday göstermedi.

Daha önce Marmaris'te CHP İlçe başkanlığı ve Belediye meclis üyeliği yapmış ve gençlik kollarından itibaren parti için görev alan Acar Ünlü, bugün araç konvoyları, davul ve zurnalar eşliğinde karşılanmak üzere Ankara'dan Marmaris'e geldi.

Acar Ünlü'nün babası, Armutalan Belediyesinin son başkanı Muhammet Ünlü, "Zamanında ben belediye başkanıydım, ama insanın çocuğunu böyle bir başarı ile görmesi çok mutluluk verici. Ben şu anki mutluluğumu ifade edecek kelimeler bulamıyorum, oğlumun Ankara'dan dönüşünü böyle kutladık. 31 Mart gecesi daha da coşkulu bir kutlama yapacağız. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" İfadelerini kullandı.

Taşhan mevkii önünde Marmarisliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Marmaris Belediye Başkan Adayı Ünlü, konvoylar eşliğinde basın açıklaması yapmak üzere CHP İlçe binası önüne geldi. Törene CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da katıldı.

"Artık yarışa başlama zamanı"

Acar Ünlü yaptığı açıklamada, "10 yıl önce aktif siyasete, memleketimize hizmet etme görevine Meclis üyeliğine aday olmuştuk. Çok şükür, meclis üyeliğim sonrasında ilçe başkanlığımla birlikte memleketime hizmet etmeye başladım. Artık yarışa başlama zamanı. Artık Marmaris için planlarımızı hayata geçirme zamanı. Hayalini kurduğumuz projelerimizi halkımıza anlatma zamanı. Bu denizi yeniden çizmeye, sularını maviye boyama zamanı" İfadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü Onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü Onaylandı - Son Dakika
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