CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Politika

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 17.50'de başladı.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısının görüşüleceği belirtildi.

CHP MYK üyeleri, sabah yaklaşık 2 saat süren bir toplantı düzenlemiş, ardından Genel Başkan Özgür Özel, şehitler için düzenlenen cenaze törenine katılmış ve yaralıları hastanede ziyaret etmişti.