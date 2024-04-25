CHP Merkezefendi İlçe Örgütü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Merkezefendi İlçe Örgütü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Merkezefendi İlçe Örgütü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu\'nu Ziyaret Etti

CHP Merkezefendi İlçe Örgütü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Başkan Çavuşoğlu ziyarette, 'Denizli'nin geleceği için hep beraber güzel işlere imza atacağız' dedi.

25.04.2024 10:09  Güncelleme: 10:14
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CHP Merkezefendi İlçe Örgütü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Başkan Çavuşoğlu ziyarette, "Denizli'nin geleceği için hep beraber güzel işlere imza atacağız" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinin ardından görevine başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan misafirperverliği için Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi. CHP Merkezefendi İlçe Başkanı İlhan, "Sokaktaki yurttaşımız gibi biz de size teşekkür ediyoruz. Çünkü uzun zamandır hepimiz için Cumhuriyet Halk Partili kadroların hizmet üreteceği bir alanı sizinle kazanmış olduk. Değerli yönetim kurulu üyelerim, kadın kollarım, gençlik kollarım bu çabanın içinde emek harcadılar, çok güzel sonuçlar aldık. Kimsenin inanmadığı noktalarda sizdeki inançla, biz de ona inanmıştık ve ilçe belediyelerimizle beraber Denizli'ye damga vurdunuz. Uzun yıllardır sizi tanımış olmak sebebiyle gayet rahat söylüyorum, eminim bu görevi layıkıyla yapacaksınız, başarınızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Zor bir süreç, çabalarınızı ilk günden beri takip ediyorum. Hiçbir bahaneye sığınmayacağınızdan da adım gibi eminim. Başarılarınız daim olsun" dedi.

"Denizli'nin geleceği için hep beraber güzel işlere imza atacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu yolculuğumuzda hepinizle birlikte yoğun bir sürecin içinden geçtik. Denizli'nin geleceği için hep beraber güzel işlere imza atacağız. Güzel şeyleri yaşama geçirmek için bir mücadele içerisinde olacağız. Bu güzel ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Dayanışma ile her zaman Denizli halkının menfaatine istekleriniz olacağına şüphemiz olmadığı için isteklerinizi yerine getirmek için de bizler elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Merkezefendi İlçe Örgütü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Merkezefendi İlçe Örgütü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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