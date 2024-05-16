CHP Milletvekili Aylin Yaman: Engellilerin istihdam sorunları yeni tasarruf paketinden muaf tutulmalıdır - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Aylin Yaman: Engellilerin istihdam sorunları yeni tasarruf paketinden muaf tutulmalıdır

CHP Milletvekili Aylin Yaman: Engellilerin istihdam sorunları yeni tasarruf paketinden muaf tutulmalıdır

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, engelli ve özel gereksinimli bireylerin görmezden gelindiğini ve istihdam sorunlarının çözülmediğini belirtti. Yaman, engellilerin istihdam ve atama sorunlarının yeni tasarruf paketinden muaf tutulması gerektiğini vurguladı.

16.05.2024 17:01
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CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, "Yeni tasarruf paketi, tüm vatandaşlarımızın istihdam umudunu yerle bir etmiş, yıllardır göz ardı edilen engelli istihdamı tamamen unutulmuştur. Tüm engellilerin istihdam ve atama sorunları mutlaka bu paketten muaf tutulmalıdır." dedi.

Yaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla hazırlanan yeni müfredat taslağında engelli ve özel gereksinimli çocukların görmezden gelindiğini öne süren Yaman, çocukların gelişiminin takip edildiği tablolarda özel gereksinimli fertlere yaklaşımın hakkaniyet yerine "merhamet" başlığında ele alındığını söyledi.

Engelliler ve özel gereksinimli bireylere merhamet duygusu ile yaklaşıldığı sürece toplumda engelli sorununun çözülmesinin mümkün olmadığını savunan Yaman, "Çocuklarımız, engelli ve özel gereksinimli arkadaşlarının da kendileri kadar eğitimde olmasının bir hak olduğunu ilk eğitimlerinde mutlaka öğrenmelidirler. Yeni eğitim modelinde, engellilerimize yönelik nasıl bir planlama yapıldığı, kaynaştırma eğitiminin nasıl destekleneceği yer almamaktadır." diye konuştu.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ndeki düzenlemelere göre emekli olan öğretmenin yerine atama yapılacağını ifade eden Yaman, bu durumun özellikle engelli öğrencileri doğrudan ilgilendirdiğini dile getirdi.

Aylin Yaman, şunları kaydetti:

"Yeni tasarruf paketi, tüm vatandaşlarımızın istihdam umudunu yerle bir etmiş, yıllardır göz ardı edilen engelli istihdamı tamamen unutulmuştur. Tüm engellilerin istihdam ve atama sorunları mutlaka bu paketten muaf tutulmalıdır. Türkiye'deki yaklaşık 5 milyon engellinin sadece 1 milyonu istihdamdadır. Üstelik işe yerleştirilen her 5 erkek engelliye karşılık sadece 1 kadın engellinin istihdam edildiği gözlenmektedir. Yeni tasarruf paketi, bu dengeyi çok daha derinden etkileyecektir. Nesiller boyunca adil düzeni yakalayamamış olan engellilerimiz için, bu tasarruf paketi daha derin eşitsizlik ve haksızlık yaratacaktır. Tasarruf sürecine, yatırımların öncelikli alanlara yapılabilmesi için girdiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı, şunu bilmelidir ki engelliler ve tüm kırılgan gruplara yönelik politikalar öncelikli yatırım alanıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Aylin Yaman: Engellilerin istihdam sorunları yeni tasarruf paketinden muaf tutulmalıdır - Son Dakika

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