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CHP Milletvekili Cevdet Akay, gayrimenkul değerleme şirketleri üzerindeki usulsüzlük iddialarının araştırılmasını istedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Cevdet Akay, gayrimenkul değerleme şirketleri üzerindeki usulsüzlük iddialarının araştırılmasını istedi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bazı gayrimenkul değerleme şirketleri üzerinden usulsüzlükler yapılarak haksız kazanç elde edildiği yönündeki tüm iddiaların araştırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gözetiminde çalışan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğince, bazı değerleme şirketlerine yönelik başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

CHP Milletvekili Cevdet Akay, gayrimenkul değerleme şirketleri üzerindeki usulsüzlük iddialarının araştırılmasını istedi
25.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:52
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bazı gayrimenkul değerleme şirketleri üzerinden usulsüzlükler yapılarak haksız kazanç elde edildiği yönündeki tüm iddiaların araştırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gözetiminde çalışan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğince, bazı değerleme şirketlerine yönelik başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de SPK lisanslı 155 değerleme şirketinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Akay, bu şirketlerin, hem Türk vatandaşlığı için 400 bin dolarlık gayrimenkul edinimi yapması gereken yabancılara konut satışı sürecinde hem de bankalardan kredi kullanımı konusunda hazırladıkları ekspertiz raporlarının önem arz ettiğini dile getirdi.

Değerleme şirketlerinin bir kısmının düzenlediği ekspertiz raporlarında güncel gayrimenkul değerlerinin, olduğundan daha yüksek gösterildiği yönünde iddialar olduğunu aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Tespit edilen tutarlar üstünden özellikle kamu bankaları ve finans camiasından bu gayrimenkulleri teminat göstererek krediler kullandırıldığı ve bu krediler sonucunda da bazı kamu bankalarındaki yönetim kurulu başkanlarının, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin de menfaat temin ettiği ve bir işbirliği içerisinde de haksız kazanç elde edildiğiyle ilgili çok ciddi iddialar var. Araştırmalarım neticesinde benim tespit ettiğim hususlar oldu. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sorularımızı sorduk."

Akay, konuyla ilgili dile getirdikleri tüm iddiaların araştırılmasının çok önemli olduğunu; soruşturmalar sonucunda usulsüzlüğe karışan herkesin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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