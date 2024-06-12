CHP Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'teki Orman Köylülerinin Sorunlarını TBMM'ye Taşıdı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'teki Orman Köylülerinin Sorunlarını TBMM'ye Taşıdı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Eskipazar ve Yenice ilçelerindeki orman köylülerinin sorunlarını TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı. Akay, gereksiz kesimler ve sel felaketinden zarar gören orman ve köy yollarının hala onarılmaması konularında yetkililere çağrıda bulundu.

12.06.2024 15:23
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CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Eskipazar ve Yenice ilçelerindeki orman köylülerinin sorun ve taleplerini TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milletvekili Akay, Karabük'ün ormanlarıyla ilgili iddiaları gündeme taşıyarak, orman köylülerinin sorunlarını anlattı.

Eskipazar ve Yenice bulunan ormanlarda gereksiz kesimler yapıldığı iddialarını TBMM'ye taşıyan CHP'li Akay, "Seçim bölgem Karabük, ülkemizin en büyük blok ormanlarına sahiptir. İlimizin topraklarının yüzde 71'ini ormanlar oluşturmaktadır. Doğası ve eşsiz tabiatıyla dillerden düşmeyen şehrimiz, son zamanlarda ormanlarımızla ilgili üzücü iddialarla gündeme gelmektedir." dedi.

"Yetkilileri Göreve Çağırıyorum"

Orman köylülerinin iddialarını dile getiren Akay, "Eskipazar ve Yenice ilçelerimiz başta olmak üzere, ilçelerimizdeki orman köylülerimiz "seyreltme" adı altında binlerce ağacın gereksiz yere kesildiğini ve doğal seleksiyonun bozulduğunu iddia etmektedirler. Böyle bir durum varsa, yetkilileri bu durumun önüne geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Selde Zarar Gören Orman ve Köy Yolları Hala Onarılmadı"

Geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde Yenice'de zarar gören orman ve köy yollarının hala yapılmadığını da gündeme taşıyan CHP'li Akay, "Haziran 2023'te Yenice ilçemizde meydana gelen sel felaketinde orman yollarımız büyük zarar gördü. O tarihten bu yana da maalesef bu yollar hala yapılmadı. Bundan dolayı da köylülerimiz bir büyük mağduriyet yaşıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Orman köylülerimizin mağduriyetlerini acil olarak giderin." şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'teki Orman Köylülerinin Sorunlarını TBMM'ye Taşıdı - Son Dakika

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