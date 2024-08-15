CHP Milletvekili Gürer: Çiftçiler İsyan Noktasına Geldi

Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda sorunların derinleştiğini ve çiftçilerin "isyan noktasına geldiğini" söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımda ortaya çıkan sorunların çiftçiye verilecek destekle çözülebileceğini dile getirdi. Gürer, "Tarım kesiminde sorunlar derinleşti ve çiftçiler isyan noktasına geldi. Tarımda uygulanan yanlış politikaların ülkemizde gıda güvenliği açısından risk oluşturacak boyuta erişebileceğini ifade etmiştik." değerlendirmesini yaptı.

Domates ve şeker pancarı gibi ürünlerin sözleşmeli tarımla üretildiğini belirten Gürer, küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu mevsim geçişleri nedeniyle sulamanın yetersiz kalması sonucunda bu ürünlerin üretim dışı kaldığını söyledi.

Gürer, sözleşmeli tarımda üretici ekim yapmadan sanayici tarafından sözleşmeyle fiyat belirlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"3 lira civarında bir fiyat bu yılın başında domates üreticilerine tebliğ edildi ve sözleşmeli tarım kapsamında da üretici domatesini yetiştirdi. Bu yıl 1 milyon ton domatesle rekor artışı gerçekleşince, sanayici piyasada domatesin bolluğunu fırsat bilerek bu rakamı daha aşağı çekmek için üreticiyi baskıladı. Sonunda domates üreticisini isyan ettirdi. Üreticinin isyanı karşısında sanayici kendini savunurken özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan yurt dışı ihraçlarıyla ilgili uygulamalardaki değişimlerin kendi ürününü yurt dışına satmakta sorun yarattığını, bu nedenle stoklarında ürün kaldığını belirterek kendine göre bir gerekçe yarattı."

Çiftçinin, tüccarın kendilerini baskılayarak düşük alım politikası uygulaması sonucu üründen para kazanamayarak kredi döngüsünü gerçekleştiremediği için tarlasını satmak zorunda kaldığını anlatan Gürer, çiftçilerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre 700 milyar lira kredi borcunun olduğunu belirtti.

Gürer, 1 yıl içinde tarla bitkilerinde, 3 yıl içinde hayvancılıkta, 5 yıl içinde de bahçe bitkilerinde yapılacak gerçekçi düzenlemelerin sorunların aşılması için etkili olacağını söyleyerek, çiftçi borçlarının faizlerinin silinerek 2027'ye kadar ötelenmesine yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduklarını aktardı.

Çiftçinin içinde bulunduğu koşulların iklimsel ve ekonomik zorluklarına değinen Gürer, şunları kaydetti:

"Bugün çiftçi eylemleri eğer bu kadar arttıysa traktöre binip çiftçi sokağa döküldüyse ki en zor eylem yapan gruptur çiftçiler. Bunun siyasi iktidar tarafından iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Tarımda sorun yok demekle sorunlar ortadan kalkmıyor. Tarımda planlamayı öncelemeyen, üretim öncesi, üretim süreci, üretim sonrasını gözetmeyen, yalnızca demeçlerle bu sürecin devam edeceği sanılan bir anlayışla tarım politikalarının sorunları ortadan kalkmaz."