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CHP Milletvekili Gürer: Hayvancılıktaki sorunların çözümü yerli üreticiyi desteklemektir - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer: Hayvancılıktaki sorunların çözümü yerli üreticiyi desteklemektir

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın hayvancılık alanındaki politikalarını eleştirerek, hayvancılıktaki sorunların çözümünün yerli üreticiyi desteklemek olduğunu belirtti. Gürer, hayvan ithalatının devlet tarafından yapılacağı açıklamasını eleştirerek, bu kararın serbest piyasa ekonomisine uygun olmadığını ifade etti. Ayrıca, hayvancılık ve tarımdaki girdi maliyetlerine müdahale edilmemesinin sorunun kaynağı olduğunu vurguladı.

CHP Milletvekili Gürer: Hayvancılıktaki sorunların çözümü yerli üreticiyi desteklemektir
24.01.2024 - 11:49,
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Hayvancılıktaki sorunları ortadan kaldırmanın esas yolu, yerli üreticiyi desteklemektir." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın hayvancılık alanındaki politikalarını eleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "hayvan ithalatının artık devlet tarafından yapılacağı" açıklamasını hatırlatan Gürer, bu kararın, serbest piyasa ekonomisine uygun olmadığını söyledi.

Tarım alanındaki KİT'lerin bu şekilde piyasayı dengelemesinin öngörüldüğünü belirten Gürer, "Özel kuruluşlar gibi hareket edemeyen bu kuruluşların yapısal sorunları var. Sorunun kaynağı, hayvancılık ve tarımdaki girdi maliyetlerine müdahale edilmemesidir. Ülkedeki hayvan varlığında sorun olduğu açıkça görülüyor. Avrupa'da en çok hayvan varlığına sahip olduğu söylenen ülkenin 2 yılda neredeyse 1,5 milyon baş sığır ithal edecek olması, uygulanan politikalardaki yanlışlığın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer, iktidarın bu politikalarıyla yerel seçim döneminde ve ramazan ayında et fiyatlarının baskılanacağını ancak sonraki süreçte bu üründeki fiyat artışının daha da yükseleceğini savundu. Gürer, "Hayvancılıktaki sorunlara, ahır giderlerini düşürmek, yem fiyatlarını sübvanse etmek, üreticiye gerekli destekleri sağlamak, sorunları aşacak planlamayı doğru yapmakla çözüm getirilebilir. Hayvancılıkta sorunları ortadan kaldırmanın esas yolu, yerli üreticiyi desteklemektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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