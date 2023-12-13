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CHP Milletvekili Gürer: Şiddet dilinden uzaklaşmalıyız - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer: Şiddet dilinden uzaklaşmalıyız

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son günlerde yaşanan şiddet olaylarının arttığını ve herkesin şiddet dilinden uzak durması gerektiğini belirtti. Gürer, şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını ve tedbirlerin artırılmasını talep etti.

CHP Milletvekili Gürer: Şiddet dilinden uzaklaşmalıyız
13.12.2023 - 11:16,
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Şiddet dilinden herkes uzaklaşmalı." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan şiddet olaylarının yaşamın her alanına taşındığını ifade ederek, "ekonomik sıkıntıların yanı sıra toplumsal sorunların süreci tetiklediğini" söyledi.

Yaşanan olayların düşündürücü olduğunu ve herkesin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini dile getiren Gürer, "Şiddet dilinden herkes uzaklaşmalı. Yaşanan olayların ilerleyen aşamada farklı boyutlara ulaşmaması için tedbirlerin artırılması şart. Ülkemizde şiddetin giderek artmasıyla silahların da daha çok kullanılabilir hale gelme olasılığı değerlendirilmelidir. Bunun için ruhsat verilen silahlara ilişkin denetimler artırılmalı." diye konuştu.

Şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere yasal düzenlemelerle destek verilmesi gerektiğini belirten Gürer, "Bu ülke hepimizin. Siyaset başta olmak üzere saldırı, nefret, kin, ötekileştirme ve ayrılıkçı anlayışlardan herkesin derhal uzaklaşmasının ihtiyaç olduğu bir gerçek. Bu bağlamda yapılacak düzenlemelerin Meclis'in gündemine getirilmesini ve herkese eşit şekilde uygulanmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer: Şiddet dilinden uzaklaşmalıyız - Son Dakika
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