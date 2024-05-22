CHP Milletvekili Gürer: Taklit ve tağşiş yapan işletmelerin teşhir edilmemesi yasal zorunluluğa aykırı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürer: Taklit ve tağşiş yapan işletmelerin teşhir edilmemesi yasal zorunluluğa aykırı

CHP Milletvekili Gürer: Taklit ve tağşiş yapan işletmelerin teşhir edilmemesi yasal zorunluluğa aykırı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son iki yıldır taklit ve tağşiş listesini açıklamadığını belirterek, bu durumun yasal zorunluluğa aykırı olduğunu söyledi. Gürer, gıda ürünlerinde taklit ve tağşişin arttığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sığınmacıların Türk vatandaşları üzerinden ruhsat alarak işletme açtığı iddialarının denetlenmediğini ve bu durumun büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Gürer, taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ve belediyelerin yetkilerinin artırılması gerektiğini belirtti.

22.05.2024 15:03
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2012 yılında çıkarılan bir yönetmenlikle taklit ve tağşiş yapan işletmelerin teşhir edildiğini ancak son iki yıldır yasal zorunluluk olan bu uygulamanın yerine getirilmediğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığının, iki yıldır taklit ve tağşiş listesini açıklamadığını, konuyla ilgili bakanlığa soru önergesi verdiğini belirtti.

Soru önergesine verilen cevabı aktaran Gürer, "Sayın Bakan, denetimlerin sürdüğünü ve 3 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla gıda işletmelerinde 375 bin 246 denetim yapıldığını, denetim sonucu olumsuzluk tespit edilen 4 bin 990 işletmeye toplam 227 milyon 146 bin lira para cezası kesildiğini, 118 işletme için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı." diye konuştu.

CHP'li Gürer, gıda ürünlerinde taklit ve tağşişin son dönemde ekonomik krizin etkisiyle yaygınlaştığına, bu nedenle denetimlerin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

2012 yılında çıkarılan bir yönetmenlikle taklit ve tağşiş yapan işletmelerin teşhir edildiğini hatırlatan Gürer, son iki yıldır yasal zorunluluk olan bu uygulamanın yerine getirilmediğini aktardı.

Gürer, "Neden bu kişi, firma ve işletmeler kamuoyuyla paylaşılmıyor? Örneğin 118 işletme savcılığa bildirildiğine göre bu işletmelerin ciddi sorunlu olduğu ortaya çıkıyor. Bu işletmeler faal mi değil mi? Kapıları açık mı? İnsanlar hala bu firmalardan gıda ürünlerini tüketiyor mu? Örneğin eşek, at, domuz gibi tek tırnaklı hayvan etlerinin işlenerek dana kıyma ya da dana köfte gibi satıldığı yerler olduğunu bizzat bakanlık açıklıyor. Bu işletmeler tespit edildiğine göre faaliyetlerinin sürüp sürmediği konusunda bilgi verilmiyor. Eğer bu firmalar açıklansa tüketici haberdar olacak. Bunların açıklanması lazım." dedi.

Ömer Fethi Gürer, sığınmacıların, Türk vatandaşları üzerinden ruhsat alarak işletme açtıkları iddiaların söz konusu olduğunu, bu konuda bir denetimin yapılmadığını, özellikle bu tür gıda işletmelerinin büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydetti.

Belediyelerin yetkilerinin artırılması gerektiğini dile getiren Gürer, "Piyasada olan tüm ürünlerin kontrollerinin yapılması gerekir. Daha önceki bakanlar 6 ayda bir taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklıyordu ama iki yıldır açıklanmıyor. Bu firmaların açıklanması yasal zorunluluk ama uymuyorlar. Vatandaş dana eti diye alıyor ama at, eşek eti çıkıyor. Tereyağında bitkisel yağ var. Yoğurt aldığınızı sanıyorsunuz ama nişasta çıkıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Gürer: Taklit ve tağşiş yapan işletmelerin teşhir edilmemesi yasal zorunluluğa aykırı - Son Dakika

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