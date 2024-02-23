CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Berfo Anayı Rahmetle Andı

Politika

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, vefatının 11. yılı dönümünde Berfo Anayı rahmetle andığını söyledi.

Alp, 13 Eylül 1980'de gözaltında alındıktan sonra kaybolan oğlu Cemil Kırbayır'ın bulunması için yıllarca mücadele eden ancak bu amacına ulaşmadan 2013 yılında hayatını kaybeden Berfo Kırbayır'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi.

Berfo Ana'yı rahmetle anan Alp, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde kaybolan Cemil Kırbayır'ı da hiç unutmadıklarını belirtti.

Gözaltındaki kayıp vatandaşlar ile işkence vakalarında ve faali meçhul cinayetlerde yakınlarını kaybetmiş insanların acılarına sahip çıkmanın vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getiren Alp, şunları kaydetti:

"12 Eylül cuntasının oluşturduğu koşullarda isimsiz ihbar mektuplarıyla komplolar kuranlar, aslında bugün de isimsiz sosyal medya hesaplarıyla ve iktidar gücünün yalakalığına soyunmuş bazı haysiyet cellatları, internet siteleriyle komplolar peşindeler. Ancak biz dün ağababalarına 'eyvallah' demedik. Bugün de onların yeni nesillerine 'eyvallah' demeyeceğiz. Şehirlerimizi bu karanlık komploculara teslim etmeyeceğiz."