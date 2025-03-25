CHP Milletvekili İncesu, Ardahan Belediye Başkanı Demir ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili İncesu, Ardahan Belediye Başkanı Demir ile Görüştü

CHP Milletvekili İncesu, Ardahan Belediye Başkanı Demir ile Görüştü

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret ederek Ardahan'daki projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

25.03.2025 15:47  Güncelleme: 15:48
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CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemindeki konular ile Ardahan'daki çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

23 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı belirleme seçiminde tek aday olan İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy kullanmak için Ardahan'da bulunan milletvekili Özgür Erdem İncesu, Başkan Demir'le belediye binasında bir araya gelerek bir görüşme yaptı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede; Ardahan'ın kalkınmasına ve gelişmesine yönelik çalışma ve projelerin daha etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Ardahan Milletvekili İncesu, şunları söyledi: "Ardahan'daki çalışmalarımız ve gelecekteki yol haritamız başta olmak üzere birçok konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başkanımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum" - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili İncesu, Ardahan Belediye Başkanı Demir ile Görüştü - Son Dakika

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