CHP Milletvekili Karabük\'teki Elektrik Kesintilerini TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük'teki elektrik kesintilerini TBMM Genel Kurulu'nun gündemine taşıdı.
Milletvekili Akay, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Yenice ilçesinde elektriklerin en ufak yağışta dahi kesildiğinin altını çizerek sorunun çözümü için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
Akay, "Seçim bölgem Karabük'te elektrik dağıtım faaliyetleri 2009 yılında özel sektöre devredildi. Özellikle Yenice ilçemizde sel, kar, fırtına gibi doğa olaylarından kaynaklı arızalar son yıllarda büyük artış göstermiş, en ufak yağışta dahi elektrikleri kesilir hale gelmiştir" dedi.
Karabük'teki elektrik dağıtımından sorumlu şirketin elektrik nakil hatlarında bakım yaptıklarını söylediğini fakat sorunun büyüyerek devam ettiğinİ aktaran Akay, "Yaşanan bu kesintilerden dolayı hemşehrilerimiz büyük mağduriyet yaşamaktadır. 2009 yılından bu yana Karabük'te elektrik dağıtımı yapan firma, 2023 yılında kent genelinde bin 222 kilometrelik elektrik hattının bakımını tamamladıklarını beyan etmiş. Madem sorunlu hatları yeniliyorsunuz, Yenice ilçemizde bu sorunlar neden devam ediyor?" ifadelerini kullandı.
Elektrik kesintilerine kalıcı çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Akay, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına çağrıda bulunuyorum; Yeniceli hemşehrilerimizin karda, fırtınada, dondurucu havalarda elektriksiz kalmasını engelleyin, hemşehrilerimizin bu sorununa kalıcı çözüm bulun" diye konuştu. - KARABÜK
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