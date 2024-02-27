CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: 8. Yargı Paketi beklentileri karşılamıyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "8. Yargı Paketi toplumdaki beklentileri karşılamıyor." dedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini hatırlattı.
Daha önce kanunlaşan 7 yargı paketinin sorunlara çözüm olamadığını savunan Sarıgül, farklı gerekçelerle yapılan düzenlemelerin her defasında yeni mağduriyetler yarattığını dile getirdi. Sarıgül, "8. Yargı Paketi gerçekten yetersiz. 8. Yargı paketi toplumdaki beklentileri karşılamıyor." diye konuştu.
Toplumda büyük bir af beklentisi bulunduğunu; "af düzenlemesinin bu pakete eklenmesinin şart olduğunu" öne süren Sarıgül, şoför esnafı için de ehliyet affı gerektiğini kaydetti.
Sarıgül, 27 Şubat 2020'de İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askeri rahmetle, minnetle, saygıyla andığını belirterek, şehitlerin hesabının sorulması gerektiğini söyledi.
Vefatının 13. yılında eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı da rahmetle andığını ifade eden Sarıgül, 28 Şubat süreciyle ilgili Meclis araştırması açılması gerektiğini dile getirdi.
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