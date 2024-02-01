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CHP Milletvekili Sarıbal: Kahramanmaraş'taki depremzedelerin sorunları çözülmedi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Sarıbal: Kahramanmaraş'taki depremzedelerin sorunları çözülmedi

CHP Milletvekili Sarıbal: Kahramanmaraş\'taki depremzedelerin sorunları çözülmedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların sorunlarının çözülmediğini belirtti. Sarıbal, depreme yönelik tedbirlerin alınmadığını ve riskli yapıların bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, bölgede yaşanan dramın devam ettiğini ve çocukların eğitim sorunlarının hala çözülmediğini dile getirdi.

01.02.2024 15:25
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların sorunlarının çözülmediğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son yılların en büyük depremi olduğunu belirtti.

Depremin doğanın gerçeği olduğuna işaret eden Sarıbal, depreme yönelik tedbirlerin alınmadığını, riskli yapılar bulunduğunu ifade etti.

Orhan Sarıbal, iktidarın, güçlü kentlerin oluşturulmasında geride kaldığını savundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin sorunlarının çözülmediğini dile getiren Sarıbal, "Bölgede dram yaşanmaya devam ediyor. Çocukların eğitim sorunları çözülmedi. Çocukların, çocuklukları yok oldu. Gençler başka kentlere tutunmaya gitti. Sorunlar çözülecek diye bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Sarıbal: Kahramanmaraş'taki depremzedelerin sorunları çözülmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Sarıbal: Kahramanmaraş'taki depremzedelerin sorunları çözülmedi - Son Dakika
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