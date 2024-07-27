CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Kadın ve çocuk cinayetlerini engellemek için politikalar hayata geçirilmeli

Politika

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadın ve çocuk cinayetlerinin engellenmesi için politikalar hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadın cinayetlerinin arttığını söyledi.

"Kadın Cinayetlerinde Öldürülen Çocuklar Raporu" hazırladığını bildiren Kılıç, raporda öldürülen çocukların faillerine ve kullanılan silahlara ilişkin verilerin de bulunduğunu aktardı.

Yaşanan olayların planlı gerçekleştirildiğini dile getiren Kılıç, "Rakamlar bize aile katliamlarının sistematik olduğunu, 'aile yapısı' diyerek İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkan iktidarın aile yapısının dibine dinamit koyduğunu göstermektedir." dedi.

Sevda Erdan Kılıç, bazı kadınların çocuklarıyla birlikte öldürüldüğünü, çocukların annelerini koruduğu sırada hayatını kaybettiğini söyledi.

Kadınların ve çocukların hayatlarının korunması, cinayetlerin önlenmesi için ekonomik, sosyal, adli ve güvenlik politikalarının hayata geçirilmesini isteyen Kılıç, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkili şekilde uygulanması, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması gerektiğini ifade etti.