CHP'li Tanrıkulu: Avukatlar Ekonomik Zorluk İçinde ve Hukuk Eğitimi Kalitesiz

Politika

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Avukatlar, büyük ekonomik zorluklar içerisinde. Hukuk fakülteleri diploma makinesine dönüşmüş durumda ve eğitimin kalitesi içler acısı." dedi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargı çalışanlarına yeni adli yılda başarılar diledi.

Hukukun, vatandaşlar açısından öngörülebilir olması gerektiğini belirten Tanrıkulu, "Hukuk devleti olmaktan çok uzağız. Türkiye neredeyse anayasasız yönetiliyor." diye konuştu.

Bugün yargıdan iyi bahsetmenin mümkün olmadığını öne süren Tanrıkulu, gerçek anlamda hukukun üstünlüğüne hizmet eden bir ortamın kalmadığını savundu.

Avukatlık mesleğinin sorunlarına değinen Tanrıkulu, "Avukatlık mesleği baskılar nedeniyle yapılamaz hale geldi. Avukatlar, büyük ekonomik zorluklar içerisinde. Hukuk fakülteleri diploma makinesine dönüşmüş durumda ve eğitimin kalitesi içler acısı. Avukatlık sınavı getirildi ama bunun da çözüm olmayacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakim ve savcı yardımcılarına ücret ödendiğini ancak stajyer avukatların ücret almadan, güvencesiz bir şekilde çalıştığını ifade eden Tanrıkulu, bu soruna TBMM'nin çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Tanrıkulu, kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.