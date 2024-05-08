CHP Milletvekili Suiçmez, Kadın Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Hükümete Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Suiçmez, Kadın Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Hükümete Çağrıda Bulundu

CHP Milletvekili Suiçmez, Kadın Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Hükümete Çağrıda Bulundu

TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kadın cinayetlerinin önlenmesi için hükümetin bir an önce tedbir almasını istedi. Suiçmez, nisan ayında Türkiye'de 32 kadının cinayete kurban gittiğini, 13 kadının ölümünün ise 'şüpheli' olarak kayıtlarda yer aldığını söyledi. Katledilen kadınların yüzde 59'unun, evli oldukları erkekler tarafından öldürüldüğünü belirten Suiçmez, 'Bu ay katledilen kadınların yüzde 56'sı evlerinde öldürülmüştür. Bu durum, kadın cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirlerin ne kadar ciddi olması gerektiğinin altını çizmektedir.' dedi. Suiçmez, dün yine bir kadının evinde çocuğuyla birlikte katledildiğini ifade ederek, 'Katledilen kadınların isimlerinin birer ölüm istatistiği olmasından bıktık, usandık. 'Yeter' diyoruz, bıçak kemikte. Daha ne kadar kadın öldürülecek? Katledilen her kadın başka bir kadının katledilmesi için daha kolay bir zemin hazırlar hale gelmiştir. Bunun nedeni iktidarın gerekli ve caydırıcı önlemleri almamasıdır. İktidar, kadın kırımına varan kadın cinayetlerine karşı etkin ve caydırıcı çözümler üretmek için ne beklemektedir? Cezasızlık yasasına son verilmeli, infaz yasasında gerekli düzenlemeler yapılarak katilleri özendirmekten vazgeçilmelidir. İktidara sesleniyorum; gelin siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini dinleyin. Türkiye'de kadın kırımına birlikte son verelim.'

08.05.2024 13:49
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TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kadın cinayetlerinin önlenmesi için hükümetin bir an önce tedbir almasını istedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, nisan ayında Türkiye'de 32 kadının cinayete kurban gittiğini, 13 kadının ölümünün ise "şüpheli" olarak kayıtlarda yer aldığını söyledi.

Katledilen kadınların yüzde 59'unun, evli oldukları erkekler tarafından öldürüldüğünü belirten Suiçmez, "Bu ay katledilen kadınların yüzde 56'sı evlerinde öldürülmüştür. Bu durum, kadın cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirlerin ne kadar ciddi olması gerektiğinin altını çizmektedir." dedi. Sibel Suiçmez, dün yine bir kadının evinde çocuğuyla birlikte katledildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Katledilen kadınların isimlerinin birer ölüm istatistiği olmasından bıktık, usandık. 'Yeter' diyoruz, bıçak kemikte. Daha ne kadar kadın öldürülecek? Katledilen her kadın başka bir kadının katledilmesi için daha kolay bir zemin hazırlar hale gelmiştir. Bunun nedeni iktidarın gerekli ve caydırıcı önlemleri almamasıdır. İktidar, kadın kırımına varan kadın cinayetlerine karşı etkin ve caydırıcı çözümler üretmek için ne beklemektedir? Cezasızlık yasasına son verilmeli, infaz yasasında gerekli düzenlemeler yapılarak katilleri özendirmekten vazgeçilmelidir. İktidara sesleniyorum; gelin siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini dinleyin. Türkiye'de kadın kırımına birlikte son verelim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Suiçmez, Kadın Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Hükümete Çağrıda Bulundu - Son Dakika

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