CHP Milletvekili Suiçmez, Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın değerini vurguladı

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı sadece bir mezarlık değil aynı zamanda bir milletin tarihe bıraktığı önemli bir mirastır. Bu yüzden hak ettiği değeri görmeli. Burada yatan insanların anısına uygun bir şekilde korunmalı ve yaşatılmalıdır." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümünü kutlayarak şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin her köşesinin tarih boyunca verilen büyük mücadelelerin izlerini taşıdığını belirten Suiçmez, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Bekirliköy'de bulunan "Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı"nın da tarihin izlerini taşıyan en önemli yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Suiçmez, Rus işgaliyle mücadele eden Trabzon ve Doğu Karadeniz halkının doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda bırakıldığını, zorunlu muhacirlik esnasında ise kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün bu mezarlık sadece mezar taşlarıyla değil bu topraklarda yaşanan büyük trajedinin sessiz tanıkları olarak ayakta durmaktadır. Bu mezarlık son nefesini bu topraklarda vermiş Trabzonlu kardeşlerimizin yaptığı bir anıt mezarlık niteliğindedir. Ancak ne yazık ki hak ettiği değeri görememiş, unutulmaya yüz tutmuştur. Buradan yetkililere ve tüm halkımıza sesleniyorum. Bu mezarlık sadece Trabzonlu hemşehrilerimizin değil, tüm milletimizin ortak acısını yansıtan bir yerdir. Bu tarihi ve değerli büyük mekana gerekli önemin verilerek çalışmalara başlanılması için tüm ilgilileri göreve davet ediyorum. Öncelikle ismin değiştirilerek 'Trabzonlu Muhacir Mezarlığı' yapılması gerekmekte, devamında da tarihi geçmişine uygun bir düzenlemenin yapılması zorunluluk halini almaktadır. "

Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın sadece bir mezarlık değil aynı zamanda bir milletin tarihe bıraktığı önemli bir miras olduğunu belirten Suiçmez, "Bu yüzden hak ettiği değeri görmeli. Burada yatan insanların anısına uygun bir şekilde korunmalı ve yaşatılmalıdır." dedi.

Suiçmez, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Can Atalay gündemiyle yarın yeniden toplanacağına değinerek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu.

Hukuk ve adalet temennilerini bir kez daha Meclis'te dile getireceklerini söyleyen Suiçmez, şunları kaydetti:

"Sayın Adalet Bakanı, Meclise akıl vermeyi bırakın. Aslında böyle bir durumda demokratik bir ülkede adalet bakanının yapması gereken ilk iş istifa etmesidir. Ama bunun yapılmayacağı çok açık ve net ortadadır. O yüzden buradan gerek Adalet Bakanı'na gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı'na sesleniyorum. Bırakın artık yargı iktidarın elinde sopa olmaktan çıksın. Can Atalay'ın özgürlüğünün kapısını açacak bir işlemin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."