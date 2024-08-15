CHP Milletvekili Suiçmez, Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın değerini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili Suiçmez, Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın değerini vurguladı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın sadece bir mezarlık değil aynı zamanda bir milletin tarihe bıraktığı önemli bir miras olduğunu belirterek, mezarlığın hak ettiği değeri görmesi ve korunması gerektiğini söyledi. Suiçmez, ayrıca Adalet Bakanı'na çağrıda bulunarak, yargının bağımsızlığını sağlayacak adımların atılmasını talep etti.

15.08.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı sadece bir mezarlık değil aynı zamanda bir milletin tarihe bıraktığı önemli bir mirastır. Bu yüzden hak ettiği değeri görmeli. Burada yatan insanların anısına uygun bir şekilde korunmalı ve yaşatılmalıdır." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümünü kutlayarak şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin her köşesinin tarih boyunca verilen büyük mücadelelerin izlerini taşıdığını belirten Suiçmez, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Bekirliköy'de bulunan "Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı"nın da tarihin izlerini taşıyan en önemli yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Suiçmez, Rus işgaliyle mücadele eden Trabzon ve Doğu Karadeniz halkının doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda bırakıldığını, zorunlu muhacirlik esnasında ise kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün bu mezarlık sadece mezar taşlarıyla değil bu topraklarda yaşanan büyük trajedinin sessiz tanıkları olarak ayakta durmaktadır. Bu mezarlık son nefesini bu topraklarda vermiş Trabzonlu kardeşlerimizin yaptığı bir anıt mezarlık niteliğindedir. Ancak ne yazık ki hak ettiği değeri görememiş, unutulmaya yüz tutmuştur. Buradan yetkililere ve tüm halkımıza sesleniyorum. Bu mezarlık sadece Trabzonlu hemşehrilerimizin değil, tüm milletimizin ortak acısını yansıtan bir yerdir. Bu tarihi ve değerli büyük mekana gerekli önemin verilerek çalışmalara başlanılması için tüm ilgilileri göreve davet ediyorum. Öncelikle ismin değiştirilerek 'Trabzonlu Muhacir Mezarlığı' yapılması gerekmekte, devamında da tarihi geçmişine uygun bir düzenlemenin yapılması zorunluluk halini almaktadır. "

Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın sadece bir mezarlık değil aynı zamanda bir milletin tarihe bıraktığı önemli bir miras olduğunu belirten Suiçmez, "Bu yüzden hak ettiği değeri görmeli. Burada yatan insanların anısına uygun bir şekilde korunmalı ve yaşatılmalıdır." dedi.

Suiçmez, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Can Atalay gündemiyle yarın yeniden toplanacağına değinerek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu.

Hukuk ve adalet temennilerini bir kez daha Meclis'te dile getireceklerini söyleyen Suiçmez, şunları kaydetti:

"Sayın Adalet Bakanı, Meclise akıl vermeyi bırakın. Aslında böyle bir durumda demokratik bir ülkede adalet bakanının yapması gereken ilk iş istifa etmesidir. Ama bunun yapılmayacağı çok açık ve net ortadadır. O yüzden buradan gerek Adalet Bakanı'na gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı'na sesleniyorum. Bırakın artık yargı iktidarın elinde sopa olmaktan çıksın. Can Atalay'ın özgürlüğünün kapısını açacak bir işlemin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

Milletvekili, Trabzon, Yargı, Miras, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Suiçmez, Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın değerini vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:19:58. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Suiçmez, Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın değerini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement