CHP milletvekilleri sabah saatlerinden itibaren grup toplantı salonunda beklemeye başladılar.
CHP saat 13.30'da grup toplantısı yapacağından milletvekilleri sabah saatlerinden itibaren grup toplantı salonunda beklemeye başladılar. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri toplantı salonunda oturuyorlar. - ANKARA
Son Dakika › Politika › CHP Milletvekilleri Toplantı için Bekliyor - Son Dakika
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