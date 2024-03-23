CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın inşaatıyla ilgili soruşturma sonuçlandı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın, Bademli Mahallesinde yaptığı inşaatta, projeye aykırı olarak imalat yapıldığı gerekçesiyle 'kaçak yapı' zaptının tutulduğu iddialarının ardından harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı yaptığı inceleme sonrasında inşaatın aslına geri çevrildiği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

İddiaya göre, CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın Bademli Mahallesi'ndeki bir inşaat projesinde ruhsat ve eklerine aykırı olarak imalat yaptığı, projenin kontrolünü yapan ilgili yapı denetim firması tarafından Mudanya Belediyesi'ne yapılan şikayetle ortaya çıktı. Bademli Mahallesi 2392 ada, 6 parseldeki yapılan incelemede ruhsatsız izinsiz olarak 20 Mayıs 2022 tarih ve 22/142 sayılı yapı ruhsatı bulunan (yağmur suyu toplama havuzu ve makine dairesi olan) yerde ruhsat eki projesine aykırı olarak farklı konum ve şekilde yapı denetim firmasına haber vermeksizin imalat yapıldığı yapı sahibi hakkında şikayetçi olunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Mudanya Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 25 Ocak 2024 ve 30 Ocak 2024 tarihli yazılarında, söz konu ruhsat eki projesine aykırı imalatların kaldırılarak uygun hale getirildiği ortaya çıktı. İddiaların ardından harekete geçip olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, TCK'nın 184/5. Maddesi "Kişinin ruhsatsız yada ruhsatlı aykırı olarak yaptığı yada yaptırdığı binayı imar planına yada ruhsata uygun hale getirmesi halinde bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar" gereğince kamu adına kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. - BURSA