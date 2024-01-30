CHP\'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum\'da karşılandı

CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, havalimanında partililer tarafından karşılandı.
Milas-Bodrum Havalimanı'nda bayrak ve pankartlarla karşılanan Aras, buradan Bodrum'a hareket etti.
Belediye Meydanı'nda partililere hitap eden Aras, 5 yıldır Bodrum Belediye Başkanı olarak çok çalıştığını söyledi.
Belediyedeki çalışma arkadaşlarıyla canla başla Bodrum'un ve Bodrumlunun hizmetinde olduklarını belirten Aras, şunları ifade etti:
"Beş yıllık serüvenin sonunda yine sizlerle beraberim ama bu sefer başka bir pozisyonda. Bizden önceki değerli başkanlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu topraklara hizmet eden, taş üstüne taş koyan kim varsa hepsine şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. Vatanı korumak için şehitlerimize minnetlerimi sunuyorum. Muğla'nın ihtiyacı olan her köşesine hizmeti eşit, adaletli, insanca götürmek niyetindeyim. Hiçbir kimseyi ayırmadan herkese hizmet edeceğime söz veriyorum."
"Bodrum'da görev yaptığım beş yıl içinde sizlerin başını yere eğdirecek hiçbir şey yapmadım." diyen Aras, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ahlakımla, gururumla, ailemden aldığım terbiyeyle sizlere hizmet etmeye çalıştım. Bundan sonra da yine Muğla'ya hizmet etmeye hazırım, kararlıyım. Yeter ki sizler bize destek verin. Topraklarımızın, suyumuzun, ormanlarımızın talan edilmesine, yağmalanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun."
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu "Planlı bir şey değildi. Anayasayı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" diye konuştu.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
Son dönemde futbolundan çok aldığı kilolarla gündemde olan Brezilyalı futbolcu Neymar, fotoğraflarını paylaşarak "şişman" yorumunda bulunanlara yayınladığı video ile yanıt verdi. Kameraya vücudunun son halini gösteren dünyaca ünlü futbolcu, kendisiyle alay edenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
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